Com 340 metros de diâmetro, asteroide "Deus do caos" se aproximará da Terra

O asteroide 99942 Apophis vai passar próximo à Terra por volta do ano de 2029, segundo a Agência Espacial Americana (Nasa). Com nome em homenagem ao Deus egípcio do caos , o astro deve passar tão perto da Terra, que poderá ser visto a olho nu.

Apesar de ter sido identificado como um dos asteroides que mais poderiam impactar a Terra quando foi descoberto, em 2004, o Apophis é quem vai sofrer com a aproximação com o planeta — podendo registrar tremores. Ao observarem o astro durante um sobrevoo distante em março de 2021, astrônomos descartaram qualquer risco de impacto nos próximos cem anos.

“Estimado em cerca de 340 metros de diâmetro, o Apophis rapidamente ganhou notoriedade como um asteroide que poderia representar uma séria ameaça à Terra quando os astrônomos previram que ele chegaria desconfortavelmente perto em 2029”, diz nota do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês) da Nasa. “Graças a observações adicionais do objeto próximo à Terra (NEO), o risco de um impacto em 2029 foi descartado posteriormente, assim como o risco potencial de impacto representado por outra aproximação próxima em 2036 .”

Ainda havia risco, porém, de que o astro poderia atingir a Terra em 2068, mas, depois de 2021, astrônomos da Nasa descartaram “com segurança qualquer risco de impacto em 2068 e muito depois”. Davide Farnocchia, do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), do JPL, garantiu, em 2021, que cálculos da Agência “não mostram nenhum risco de impacto por pelo menos os próximos cem anos”.

Ao se aproximar da Terra, no dia 13 de abril de 2029, segundo o estudo, o asteroide vai sofrer leve desvio de trajetória causado pelo campo gravitacional do planeta, podendo sofrer tremores. Neste dia, pessoas que estiverem no hemisfério oriental vão conseguir enxergar o astro, que vai passar a cerca de 32 mil quilômetros da Terra, sem ajuda de telescópios ou binóculos.

Imagens do asteroide Apophis registradas por antenas de rádio quando estava a 17 milhões de quilômetros de distância (foto: NASA/JPL-Caltech e NSF/AUI/GBO)

Embora as imagens que existam do Apophis pareçam pixeladas, elas foram tiradas por um radar quando o asteroide estava a 17 milhões de quilômetros de distância, cerca de 44 vezes a distância entre a Terra e a Lua. “Se tivéssemos binóculos tão poderosos quanto este radar, poderíamos sentar em Los Angeles e ler um menu de jantar em um restaurante em Nova York”, diz a cientista do JPL Marina Brozovic.