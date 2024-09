Amendoim ou boneco de neve? Nasa detecta asteroide potencialmente perigoso

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) capturou imagens de radar do asteroide recém-descoberto, e potencialmente perigoso, 2024 ON próximo à Terra.

O asteroide passou pela Terra a uma distância de cerca de um milhão de quilômetros, o que apesar de parecer muito distante, equivalente a 2,6 vezes a distância entre a Lua e a Terra.

Imagens de radar tiradas em 16 de setembro pelo Goldstone Solar System Radar da Deep Space Network mostram que o asteroide é um binário de contato, ou seja, o formato do asteroide lembra o de um amendoim ou o de um boneco de neve.

O asteroide é consideravelmente grande, com imagens de radar sugerindo que ele tem cerca de 350metros de comprimento. Observando o asteroide, os cientistas conseguiram ver características da superfície maiores que 3,75m e, acompanhando seu movimento por cerca de seis horas, conseguiram prever a órbita futura do asteroide.

A Nasa monitora atentamente asteroides potencialmente perigosos e realizou o maior número possível de observações enquanto o objeto se aproximava.

Embora a órbita do 2024 ON o leve entre a Terra e Júpiter, o asteroide não parece representar uma ameaça para nenhum dos dois planetas.

"Este asteroide é classificado como potencialmente perigoso, mas não representa uma ameaça à Terra no futuro previsível", explicou a Nasa em um comunicado. "Essas medições de Goldstone permitiram que cientistas reduzissem muito as incertezas na distância do asteroide da Terra e em seu movimento futuro por muitas décadas", completou

O 2024 ON só voltará a se aproximar em 2035, quando se prevê que o objeto passará a uma distância de cerca de mais de 48 milhões de quilômetros.

Nos próximos 100 anos, as previsões orbitais mostram que o asteroide não chegará mais perto do que se aproximou neste mês, o que significa que você pode apreciar as fotos do asteroide "amendoim" sem se preocupar com um cenário de impacto.

O 2024 ON foi descoberto dia 27 de julho pelo sistema de alerta Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (em tradução livre, Último Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteróide, Atlas), no Havaí.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca