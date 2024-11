Maschalagnia: saiba o que é o fetiche praticado por Andressa Urach

Andressa Urach revelou nesta quinta-feira (28/11) que tem maschalagnia, um tipo de fetiche onde as pessoas se sentem atraídas sexualmente por axilas. A modelo publicou uma foto nas redes sociais lambendo as axilas da influenciadora Gabriela Sousa, esposa do humorista e ex-BBB Nego Di.

A psicosexóloga Ana Paula Nascimento, da Terapia de Bolso, explica que esse tipo de fetiche pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo a atração pelo cheiro, toque ou aparência das axilas. "Algumas pessoas podem sentir uma forte atração pela área, enquanto outras podem se sentir excitadas ao interagir com as axilas de um parceiro", conta.

Andressa Urach e Gabi Sousa (foto: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial)

Apesar de não ser tão discutida, a maschalagnia tem vários adeptos. "Não há dados precisos sobre quantas pessoas têm esse fetiche, mas, como acontece com muitos fetiches, ele pode variar em popularidade entre diferentes grupos e culturas. Fetiches corporais em geral são mais comuns do que se imagina, e é provável que a maschalagnia tenha uma base de adeptos, embora não seja uma das mais populares", explica a especialista.

Ana Paula cita três tipos de atração dentro da maschalagnia:

Atração sensorial: para muitos adeptos da maschalagnia, o cheiro das axilas pode ser um fator significativo. O suor humano contém feromônios, que são substâncias químicas que podem influenciar a atração sexual;

Aspectos visuais: A aparência das axilas, como a pele exposta, pelos ou tatuagens, também pode contribuir para a excitação.

Interação física: A interação física, como o toque ou a lambida, pode proporcionar prazer e excitação.



É problemático?

A sexóloga e terapeuta sexual Tamara W. Zanotelli esclarece que a maschalagnia não é considerada "problemática". "No entanto, se uma pessoa se sente envergonhada ou em conflito por isso, pode ser que precise de ajuda profissional, para entender e garantir que a vida sexual dela seja aceita", explica.

"Não existe um padrão de normalidade, desde que isso não fuja de um fetiche para uma parafilia, que é uma doença. A partir do momento que se trata de um fetiche momentâneo e não traz atraso ou problema para a vida, ele não é uma parafilia", completa.