Capital Inicial fará show no aniversário de Brasília em 2025

O conjunto brasiliense tocará na Arena BRB Nilson Nelson com Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa - (crédito: Divulgação)

A banda Capital Inicial se apresentará no dia 26 de abril de 2025 para celebrar os 65 anos da capital federal. Além do grupo brasiliense, a Arena BRB Nilson Nelson receberá Samuel Rosa e Paralamas do Sucesso. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site da Eventim.

Leia mais: Embaixada da França recebe a 8ª edição do Festival Ópera na tela

No início deste ano, o Capital Inicial realizou o show Música Urbana, uma reedição do evento musical de 1984 que reuniu a banda com Legião Urbana e Plebe Rude em Brasília, em forma de comemoração do aniversário da capital do país. Na edição de 2024, o grupo convidou ao palco Zélia Duncan, Scalene e Marcelo Bonfá.

Leia mais: Parque da Cidade será palco do VOA Festival em dezembro

Já no próximo aniversário da cidade, o conjunto irá interromper a turnê comemorativa Acústico 25 Anos para participar do show Música Urbana 2025. “O Música Urbana é o festival autoral do Capital que a gente tem muito prazer em realizar na cidade que nos acolheu e onde tudo começou. A segunda edição vai ser ainda melhor que a primeira", promete o integrante Dinho, em nota.