Terapia cognitivo-comportamental ajuda na covid longa

A terapia cognitivo-comportamental ajudou pacientes com covid longa a lidar melhor com os sintomas, diz estudo - (crédito: McMaster Universit/Divulgação )

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) e um programa de reabilitação física e mental podem melhorar os sintomas da covid longa, condição que afeta até 15% das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus Sars-CoV2. Um estudo publicado na revista The British Medical Journal mostra que um programa on-line de TCC supervisionado reduziu a fadiga e melhorou a concentração de pacientes, que também relataram redução nos sintomas de depressão e melhora na qualidade de vida.

“A covid longa é uma condição complexa, apresentando sintomas como fadiga, dores musculares e deficiências cognitivas. Os pacientes com covid de longa duração enfrentam desafios persistentes de saúde física e mental e muitas vezes sentem-se isolados ou rejeitados”, disse, em nota, Dena Zeraatkar, principal autora do estudo e professora assistente do Departamento de Anestesia da Universidade McMaster, no Canadá.

Participação

Os pesquisadores analisaram 24 estudos envolvendo 3.695 pacientes que investigaram possíveis intervenções para lidar com a covid longa, incluindo uso de medicamentos, atividade física e dietas. “Nossa revisão identificou a psicoterapia e a reabilitação física e mental como as únicas terapias atuais baseadas em evidências como eficazes para a covid longa”, disse Jason Busse, autor sênior do estudo. “Uma importante área de estudo será a melhor forma de envolver os pacientes na participação em tais abordagens.”

O estudo não encontrou evidências convincentes que apoiassem a eficácia de outras intervenções, incluindo uso do antidepressivo vortioxetina e do anticorpo leronlimabe, uma combinação de probióticos e prebióticos, a coenzima antioxidante Q10, a estimulação transcraniana por corrente contínua, o treinamento muscular respiratório e o uso oxigênio hiperbárico.

Mais pesquisas

Os cientistas observam que, embora promissoras, intervenções como terapia cognitivo-comportamental aliada à reabilitação física devem ser mais estudadas como estratégias para lidar com a covid longa. “Não está claro se essas intervenções são amplamente eficazes em todos os fenótipos da condição”, explica Zeraatkar.

Para Janet Scott, professora da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, que não participou desta pesquisa, outras intervenções são necessárias para melhorar os sintomas da covid longa. “Embora as evidências apoiem programas de TCC e reabilitação para covid longa, os pacientes precisam de mais do que apenas exercício e aconselhamento — eles precisam de uma abordagem de gestão holística e individualizada, incluindo avaliação médica completa”, diz. “Ainda não temos solução mágica.”