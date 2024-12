Ave selvagem mais velha do mundo choca ovo aos 74 anos

Wisdom foi identificada por biólogos depois de ter colocado um ovo no Atol Midway, em 1956 - (crédito: Reprodução/Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA )

Aos 74 anos, a albatroz Wisdom — pássaro selvagem mais antigo de que se tem conhecimento — pôs um ovo, depois de ter encontrado um novo parceiro no início deste ano.

Wisdom foi identificada por biólogos depois de ter colocado um ovo no Atol Midway, em 1956. Os albatrozes não colocam ovos antes do cinco anos de idade, sendo assim, a estimava dada pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA é de que a ave tenha, pelo menos, 74 anos.

Anualmente, em novembro, a população de albatrozes pousam em Atol Midway, no Oceano Pacífico Norte, para realizarem danças de acasalamento, a fim de encontrar um parceiro. A maior parte dos ovos são chocados no início de dezembro com o tempo de incubação sendo de 64 a 65 dias.



Acredita-se que Wisdom possa ter posto entre 50 a 60 ovos na vida, 30 deles tendo resultado em filhotes totalmente desenvolvidos. A maioria deles teria vindo com a ajuda do parceiro de 60 anos da ave, o albatroz Akeakamai.

“A cada ano que Wisdom retorna, aprendemos mais sobre quanto tempo as aves marinhas podem viver e criar filhotes”, explicou a bióloga do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, Beth Flint, em uma declaração em 2021. “Seu retorno não apenas inspira os amantes de pássaros em todos os lugares, mas nos ajuda a entender melhor como podemos proteger essas graciosas aves marinhas e o habitat de que elas precisam para sobreviver no futuro.”

“Com pelo menos 70 anos de idade, acreditamos que Wisdom teve outros parceiros”, acrescentou a bióloga. “Embora os albatrozes sejam companheiros para a vida toda, eles podem encontrar novos parceiros se necessário – por exemplo, se sobreviverem ao primeiro parceiro.”



