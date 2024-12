As sobremesas geladas são uma escolha perfeita para o verão, pois combinam frescor e sabor em dias de calor intenso. Essas delícias frias ajudam a refrescar o corpo, proporcionando uma sensação agradável e leveza após as refeições. Além disso, sua versatilidade também permite criar combinações criativas que agradam tanto crianças quanto adultos, tornando-se uma opção irresistível para reunir amigos e família durante os dias ensolarados.

Abaixo, confira 5 sobremesas geladas para curtir o verão!

Pudim de morango

Ingredientes

40 g de gelatina de morango

390 g de leite condensado

200 g de creme de leite

240 ml de leite

240 ml de água fervente

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água fervente e a gelatina de morango. Bata até dissolver. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a misture em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.

Moça gelada

Ingredientes

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de leite em pó

200 g de creme de leite sem soro

400 g de chantili gelado

140 g de granulado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Sorvete de banana

Ingredientes

4 bananas maduras descascadas e congeladas

maduras descascadas e congeladas 200 g de chocolate meio amargo derretido

200 g de creme de leite

Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

No processador, bata as bananas congeladas até obter um creme. Adicione o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira para um recipiente e leve ao freezer por 2 horas. Sirva com o chocolate derretido e as amêndoas laminadas.

Delícia de abacaxi (Imagem: kolokoso | Shutterstock)

Delícia de abacaxi

Ingredientes

Doce de abacaxi

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 1 xícara de chá de água

Açúcar a gosto

Creme

395 g de leite condensado

395 g de leite

3 gemas de ovo peneiradas

Modo de preparo

Doce de abacaxi

Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter um ponto de doce. Aguarde esfriar e reserve.

Creme

Em outra panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo. Mexa até engrossar.

Montagem

Em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.

Torta de limão

Ingredientes

Base

200 g de biscoito de maisena

de maisena 100 g de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Suco de 3 limões

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

No processador, triture os biscoitos até obter uma farofa. Adicione a manteiga e misture até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao freezer por 30 minutos. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme. Despeje sobre a base e leve ao freezer por 4 horas. Finalize com raspas de limão e sirva.