5 receitas de assados para as ceias de fim de ano

As ceias de Natal e Ano-Novo são momentos mágicos que levam as festas de fim de ano a um patamar especial. É nesta época que as mesas se enchem de pratos tradicionais, como os assados, que são protagonistas das celebrações, além de outros sabores irresistíveis que encantam a todos. Para deixar essas comemorações ainda mais memoráveis, confira 5 receitas deliciosas para você preparar em casa e surpreender a família!

Peru especial

Ingredientes

1 peru de 5 kg

de 5 kg 1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

350 ml de cerveja

1 colher de chá de açafrão

3 dentes de alho

4 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo

Descongele o peru com um dia de antecedência. Bata no liquidificador a cebola, o alho e o óleo até ficar homogêneo. Junte a cerveja, o açafrão, o sal e a pimenta-do-reino e bata para misturar. Em uma assadeira, tempere o peru com o tempero batido e deixe marinar por 5 horas. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas. Retire o papel-alumínio e aumente a temperatura do forno para 230 °C para dourar. Sirva em seguida.

Lombo recheado de palmito

Ingredientes

1 1/2 kg de lombo aberto em manta

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de sumo de gengibre

3 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de vinho branco

Pimenta-calabresa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

530 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de azeitona picada

3 colheres de sopa de salsa picada

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o lombo com suco de limão, sumo de gengibre, alho, vinho, sal e a pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Em um recipiente, misture o palmito, a azeitona, a salsa e tempere com o sal e a pimenta-calabresa.

Sobre o lombo, distribua o recheio de palmito e cubra com a muçarela. Enrole e amarre o lombo com barbante. Coloque em uma assadeira, regue com a marinada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 50 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno até dourar, regando ocasionalmente com o molho que se forma na assadeira. Sirva em seguida.

Tender com molho de laranja e gengibre

Ingredientes

1 tender

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de gengibre ralado

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, misture o suco de laranja, o gengibre, o mel, a mostarda, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo até o molho reduzir um pouco e engrossar. Faça cortes superficiais no tender em forma de losangos. Coloque o tender em uma assadeira e regue com o molho de laranja e gengibre, cobrindo-o bem com a mistura.

Se sobrar molho, reserve para regar o tender enquanto assa. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cerca de 1 hora, regando o tender a cada 20 minutos com o molho. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar e caramelizar. Retire do forno e sirva com o molho da assadeira.

Pernil caramelizado (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)

Pernil caramelizado

Ingredientes

1 pernil suíno de aproximadamente 4 kg

suíno de aproximadamente 4 kg 3 dentes de alho amassados

1 colher de sobremesa de orégano

1 xícara de chá de vinho branco

2 colheres de sopa de suco de limão

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água fria

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o pernil com sal, pimenta-do-reino, alho e orégano. Regue com o vinho e o suco de limão. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira até o dia seguinte. Vire a carne algumas vezes durante esse período, para que o tempero fique uniforme. Retire da geladeira e transfira para uma assadeira. Despeje o leite de coco e cubra a assadeira com papel-alumínio.

Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 1 hora de forno para cada quilo de carne, regando com o molho que se forma no fundo da assadeira. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado e adicione a água. Cozinhe até formar um caramelo. Regue o pernil com o caramelo e leve ao forno por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Chester recheado com frutas secas e nozes

Ingredientes

1 chester de 3kg

1 xícara de chá de damasco seco picado

1 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de vinho branco

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 punhado de alecrim

Modo de preparo

Em uma tigela, hidrate as frutas secas no vinho branco por cerca de 30 minutos. Após o tempo de hidratação, adicione as nozes e misture bem. Reserve. Tempere o chester com sal, pimenta-do-reino e azeite. Insira os ramos de alecrim no interior do chester para um toque aromático. Com cuidado, recheie o chester com a mistura de frutas secas e nozes. Use palitos ou barbante para fechar a abertura.

Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Regue o chester com essa manteiga aromatizada, cobrindo-o bem. Coloque o chester em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas, regando o chester a cada 30 minutos com o molho da assadeira. Após o tempo de forno, retire o papel-alumínio e deixe dourar por mais 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.