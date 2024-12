Ventilador não deve ser usado em climas muito quentes, explica pesquisa

Com os recordes de calor se tornando uma realidade constante, principalmente em 2024 que o ano foi responsável por registrar o dia mais quente da história em 22 de julho de 2024, as pessoas devem tomar cuidado com as formas de se refrescar. Muitos utilizam o ventilador, mas principalmente os idosos, crianças e pessoas com comorbidades devem recorrer há alguma outra forma de se refrescar em meio às altas temperaturas. O ar-condicionado ainda um recurso muito caro, mas uma pesquisa mostra que a partir de uma certa temperatura o ventilador também pode ser prejudicial no calorão com as altas temperaturas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o The New England Journal of Medicine (NEJM), que publicou uma pesquisa no dia 7 de novembro deste ano, ventiladores podem aliviar o calor se a temperatura atingir até 38°C. Ollie Jay da Universidade de Sydney, na Austrália, é considerado um dos maiores especialistas em estudos científicos térmicos, um dos estudos de Jay foi responsável por convencer a Organização Mundial da Saúde (OMS) que era seguro utilizar ventiladores com temperaturas de até 40°C, em situações de umidade alta.

Leia também: Chegou o verão! Previsão é de menos chuvas na maior parte do país

Nos testes promovidos pelo estudo, Ollie Jay e seu grupo focaram em idosos acima de 60 anos, com grupos focais tanto em pessoas com doenças cardíacas, quanto pessoas saudáveis. 58 voluntários passaram pelas câmaras climáticas para participarem dos testes, a primeira simulava uma temperatura de maior umidade do ar com 38°C e com 60% da umidade do ar, já a segunda câmara simulava um clima mais árido, com a temperatura batendo 45°C e a umidade sendo apenas 15%.

A experiência foi conduzida por cerca de três horas e conforme a pesquisa descreve, o grupo com maior umidade, ficou mais aliviado, até mesmo os que já tinham problemas cardíacos, registraram uma diminuição de estresse cardíaco. Já a segunda câmara, de clima quente e seco, transformou o ambiente em uma sauna, e teve de ser interrompido porque os candidatos registraram números elevados de estresse cardíaco quando o ventilador era ligado com o ar quente.

A OMS considera apenas ambientes refrigerados como realmente seguros para a saúde em dias de calor extremo, é unanimidade entre especialistas que o ar-condicionado protege melhormente contra os efeitos negativos do calor do que o ventilador. Porém, no Brasil, a realidade é diferente, não são todas as pessoas que possuem ou podem adquirir o aparelho, segundo os dados mais recente do IBGE, menos de 20% dos lares brasileiros contam com ar-condicionado.