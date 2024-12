Homem encontra mandíbula de mastodonte enterrada no quintal de casa

Um morador de Nova York encontrou uma mandíbula completa de mastodonte enterrada no gramado de sua casa. O animal habitava a região nordeste dos EUA entre 2,5 milhões a 11,7 mil anos atrás, durante o período Pleistoceno. Em 11 anos, essa é a primeira vez que uma mandíbula de mastodonte é desenterrada em Nova York.

O morador de Scotchtown, no condado de Orange, foi surpreendido ao notar dois dentes saindo do chão. Curioso, ele cavou superficialmente o local e encontrou mais um par de dentes. A ossada estava escondida por uma planta, passando despercebida por milhares de anos.

"Quando encontrei os dentes e os examinei em minhas mãos, soube que eram algo especial e decidi chamar os especialistas”, disse o morador em declaração. “Estou emocionado que nossa propriedade tenha produzido uma descoberta tão importante para a comunidade científica.”

Os pesquisadores do Museu do Estado de Nova York e da Suny Orange foram acionados, indo até o local para realizar a escavação completa da mandíbula — que também revelou um pedaço de osso do dedo do pé e um fragmento de costela. A ossada foi identificada como sendo de um mastodonte adulto. É esperado que mais análises sejam realizadas, para entender a idade, dieta e habitat do animal.

“Embora a mandíbula seja a estrela do show, os fragmentos adicionais de dedo do pé e costela oferecem um contexto valioso e o potencial para pesquisas adicionais”, disse o Cory Harris, presidente do Departamento de Ciências Comportamentais da Suny Orange, em declaração. “Também esperamos explorar mais a área imediata para ver se há ossos adicionais que foram preservados.”

*Estagiário sob a supervisão de Luciana Corrêa