5 receitas de peru assado para a ceia de Natal

O Natal é um momento mágico em que as famílias se reúnem para compartilhar amor, alegria e, é claro, uma mesa farta e repleta de sabores marcantes. Entre os pratos típicos dessa celebração, o peru assado se destaca como o grande protagonista.

Seja a suculência de uma carne bem temperada, o aroma que se espalha pela casa ou o ritual de preparação que une gerações, o peru assado no fim do ano é mais do que um simples prato; é um símbolo de tradição. Por isso, confira, a seguir, 5 receitas que certamente transformarão sua ceia de Natal em um evento inesquecível!

Peru assado com ervas

Ingredientes

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de alecrim fresco picado

2 colheres de sopa de tomilho fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de galinha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a manteiga derretida, o alho, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Com cuidado, separe a pele do peito e das coxas do peru, sem soltar completamente. Esfregue a mistura de manteiga de ervas por baixo da pele do peru e por toda a superfície.

Despeje o caldo de galinha na assadeira. Leve o peru ao forno preaquecido a 200 °C, regando-o ocasionalmente com o caldo da assadeira, por aproximadamente 3h30 ou até que esteja completamente assado. Retire o peru do forno e deixe descansar por cerca de 20 minutos antes de fatiar.

Dica: sirva decorado com limão-siciliano e ervas a gosto.

Peru assado ao vinho tinto com especiarias

Ingredientes

Peru

1 peru de aproximadamente 4-5 kg

1 l de vinho tinto seco

4 dentes de alho amassados

2 cebolas cortadas em rodelas

2 folhas de louro

1 colher de chá de canela em pó

5 cravos-da-índia

1 colher de chá de noz-moscada ralada

1 ramo de alecrim fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de manteiga derretida

Molho

2 xícaras de chá do caldo da marinada

1 colher de sopa de amido de milho diluído em 1 colher de sopa de água

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Peru

Em um recipiente grande, misture o vinho tinto, o alho, a cebola, o louro, a canela, o cravo-da-índia, a noz-moscada, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru na marinada, cubra e leve à geladeira por pelo menos 12 horas. Vire o peru de tempos em tempos para garantir que a marinada penetre bem. Retire o peru da marinada, reservando o líquido para o molho. Coloque o peru em uma assadeira, pincele com a manteiga derretida e cubra com papel-alumínio.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 2 horas. Depois desse tempo, retire o papel-alumínio, regue o peru com o caldo da assadeira e asse por mais 1 hora, ou até que esteja dourado e cozido.

Molho

Coe a marinada e leve ao fogo médio em uma panela. Acrescente o amido de milho diluído e mexa até engrossar. Adicione a manteiga, ajuste o sal e a pimenta e deixe cozinhar até o molho ficar aveludado. Sirva o peru acompanhado do molho.

Peru assado com recheio de castanhas e damasco

Ingredientes

Peru

1 peru de 4-5 kg

Suco de 2 limões

5 dentes de alho amassados

200 g de manteiga em temperatura ambiente

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

1 colher de sopa de tomilho fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de vinho branco seco

Recheio

200 g de castanha-do-pará picada

100 g de nozes picadas

150 g de damasco seco picado

100 g de uva-passa clara

clara 2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 1/2 xícara de farinha de mandioca torrada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Modo de preparo

Peru

Limpe o peru, removendo eventuais miúdos, e seque-o bem. Esfregue o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino por toda a carne, inclusive sob a pele, com cuidado para não a romper. Em um recipiente, misture a manteiga com o alecrim e o tomilho e passe essa pasta de ervas por toda a superfície do peru, incluindo sob a pele para garantir sabor e suculência. Coloque o peru em um recipiente, regue com o vinho branco, cubra com plástico- filme e leve à geladeira para marinar por pelo menos 12 horas.

Recheio

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a castanha-do-pará, as nozes, o damasco e a uva-passa, mexendo bem. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, misturando até formar uma farofa úmida. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Retire o peru da marinada e recheie a cavidade com a farofa preparada. Use barbante de cozinha para fechar a cavidade ou prenda com palitos. Coloque o peru em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cerca de 2 horas. Retire o papel-alumínio, pincele o peru com a mistura de mel e manteiga derretida e asse por mais 1 hora ou até dourar, regando com o líquido da assadeira a cada 20 minutos.

Retire o peru do forno, transfira para uma travessa e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

Peru assado com mel e laranja (Imagem: Magdanatka | Shutterstock)

Peru assado com mel e laranja

Ingredientes

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

1/2 xícara de chá de mel

Suco e raspas de 2 laranjas

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ramo de alecrim fresco

1 ramo de tomilho fresco

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o suco e as raspas de laranja, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Regue o peru com metade da mistura de mel e laranja, esfregando bem por toda a superfície. Coloque os ramos de alecrim e tomilho dentro da cavidade do peru. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 3 horas, regando ocasionalmente com o restante da mistura de mel e laranja. Retire do forno e deixe descansar por 20-30 minutos antes de fatiar.

Peru assado com farofa

Ingredientes

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

8 dentes de alho picados

Suco de 2 limões

1 xícara de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

2 cebolas picadas

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

1 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma assadeira, tempere o peru com sal, pimenta-do-reino, metade do alho picado e suco de limão, esfregando bem por toda a superfície. Em uma tigela, misture o vinho branco e a manteiga derretida. Regue o peru com essa mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 3 horas ou até que esteja completamente assado, regando ocasionalmente com o caldo da assadeira.

Enquanto o peru assa, prepare a farofa. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o restante do alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de mandioca e mexa até ficar levemente dourada. Acrescente a castanha-do-pará, a uva-passa e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa bem por alguns minutos até incorporar. Retire o peru do forno, coloque-o em um prato de servir e cubra com a farofa. Sirva em seguida.