Carcaça de mamute de 50 mil anos é encontrada praticamente intacta

Foi necessária uma maca improvisada para levar a carcaça com mais de 110 quilos - (crédito: Reprodução/AFP/ North-Eastern Federal University in Yakutsk/Michil Yakovlev)

O corpo de um mamute jovem, de mais de 50 mil anos, foi encontrado praticamente intacto na Sibéria, na Rússia. O animal foi encontrado em uma cratera com mais de 80 metros de profundidade, a Batagaika, que vem crescendo cada vez mais — resultado do derretimento da pergelissolo, camada do solo que tende a ficar congelada o ano todo.

Foi necessária uma maca improvisada para levar a carcaça com mais de 110kg. Testes estão sendo feitos por cientistas, que informaram se tratar de um mamute com, provavelmente, pouco mais de um ano. Eles destacaram o fato da cabeça e a tromba estarem bem preservadas, o que é incomum.

Leia também: Homem encontra mandíbula de mastodonte enterrada no quintal de casa

"Como regra, a parte que descongela primeiro, especialmente o tronco, é frequentemente comida por predadores modernos ou pássaros. Aqui, por exemplo, embora os membros anteriores já tenham sido comidos, a cabeça está notavelmente bem preservada", disse Maxim Cherpasov, chefe do Laboratório do Museu do Mamute Lazarev, na cidade de Yakutsk, em declaração à Reuters.

Em novembro, na mesma região, cientistas encontraram restos mortais de um filhote de gato dente-de-sabre — com mais de 32 mil anos — e, no início do ano, uma carcaça de lobo — de 44 mil anos.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca