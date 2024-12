5 sobremesas para o Natal sem glúten

Na busca por opções mais saudáveis, as receitas sem glúten ganham destaque, especialmente durante celebrações festivas como o Natal. Seja para quem é intolerante ao glúten ou por opção, oferecer sobremesas adaptadas pode ser uma maneira deliciosa de atender a diversas preferências alimentares. Nesse sentido, confira 5 sobremesas sem glúten deliciosas para você experimentar!

Torta de maçã

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 ovo

Recheio

4 maçãs descascadas e fatiadas

2 colheres de sopa de suco de limão

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela

1/2 colher de chá de noz-moscada moída

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as farinhas, o sal, o óleo de coco e o ovo até obter uma massa homogênea. Em seguida, coloque a massa em uma forma de fundo removível e cubra o fundo e as laterais. Reserve. Em outro recipiente, misture as maçãs com o suco de limão, o açúcar mascavo, a canela e a noz-moscada. Logo após, coloque o recheio sobre a massa na forma. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos, ou até que as maçãs estejam macias e a massa esteja dourada.

Brownie para o Natal sem glúten

Ingredientes

200 g de chocolate amargo sem glúten e sem lactose

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/2 xícara de chá de castanhas-do-pará picadas

Modo de preparo

Derreta o chocolate e o óleo de coco em banho-maria ou no micro-ondas. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o chocolate derretido e misture bem. Acrescente a farinha de amêndoas, o cacau em pó e as castanhas, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e asse em forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Deixe esfriar antes de cortar e servir.

Musse de chocolate para o Natal sem glúten

Ingredientes

200 g de chocolate amargo sem glúten e derretido

sem glúten e derretido 1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

3 gemas de ovo

3 claras de ovo em neve

1 xícara de chá de creme de leite batido

Amêndoas picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma batedeira grande, misture o chocolate derretido, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Adicione as gemas uma de cada vez, batendo bem após cada adição. Após, acrescente as claras em neve com cuidado, mexendo delicadamente com uma espátula. Coloque o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Despeje a musse em taças individuais e leve à geladeira por 4 horas, ou até firmar. Retire da geladeira e sirva com as amêndoas picadas.

Bolo de Natal sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada moída

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 xícara de chá de purê de abóbora

1 colher de chá de extrato de baunilha

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as farinhas, o bicarbonato de sódio, o sal, a canela e a noz-moscada. Em outro recipiente, bata os ovos até ficar homogêneo. Adicione o mel, o óleo de coco, o purê de abóbora e o extrato de baunilha e misture. Depois, adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa homogênea. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Deixe o bolo esfriar antes de desenformar e sirva em seguida.

Panetone de chocolate sem glúten

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

doce 1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de açúcar demerara

2 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de leite vegetal morno

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de gotas de chocolate amargo sem glúten

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento e uma colher de sopa de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos. Em outra tigela, misture as farinhas e o açúcar restante. Adicione os ovos, o óleo de coco, a essência de baunilha e o fermento ativado. Misture até formar uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma de panetone e deixe crescer por 1 hora. Leve em forno preaquecido a 180°C por 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.