Café e chá mostram potencial na prevenção do câncer de cabeça e pescoço

Uma análise publicada pela editora científica Wiley associa o consumo do café e do chá a menores riscos de desenvolver câncer de cabeça e pescoço — como câncer de boca e garganta.

Já haviam estudos que buscavam entender se o consumo dessas bebidas poderia ser relacionado com a probabilidade de desenvolver o câncer, mas os resultados eram inconsistentes. Os pesquisadores do estudo recente também analisaram os dados de 14 estudos de diferentes cientistas, associados ao Consórcio Internacional de Epidemiologia do Câncer de Cabeça e Pescoço (Inhance).

Os participantes do estudo responderam um questionário sobre o consumo de café com cafeína, café descafeinado e chá em xícaras por dia, semana, mês e ano. Informações de 9.548 pacientes com o câncer de cabeça e pescoço e 15.783 pessoas sem a doença foram reunidos.

“Embora tenha havido pesquisas anteriores sobre o consumo de café e chá e redução do risco de câncer, este estudo destacou seus efeitos variados com diferentes sub-sítios de câncer de cabeça e pescoço, incluindo a observação de que até mesmo o café descafeinado teve algum impacto positivo”, disse Yuan-Chin Amy Lee, autor sênior do estudo. “Os hábitos de café e chá são bastante complexos, e essas descobertas apoiam a necessidade de mais dados e estudos adicionais sobre o impacto que o café e o chá podem ter na redução do risco de câncer.”

Ao analisar os participantes, os pesquisadores perceberam que as pessoas que bebiam mais de quatro xícaras de café com cafeína por dia tinham 17% menos chances de ter o câncer de cabeça e pescoço em geral — sendo 30% menos chances de ter câncer na cavidade oral e 22% menos chances de ter câncer na garganta. O consumo de entre 3 a 4 xícaras foi associado a um risco 41% menor de ter câncer hipofaríngeo — na parte inferior da garganta.

O consumo de café descafeinado foi associado a 25% menos chances de câncer na cavidade oral, enquanto o chá foi associado a 29% menos chances de câncer hipofaríngeo. Beber uma xícara diariamente apresentou um risco 9% menos do câncer de cabeça e pescoço e 27% do câncer hipofaríngeo. Porém, o consumo de mais de uma xícara foi associado a 38% mais chances de câncer de laringe.

