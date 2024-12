Sonda faz aproximação histórica do Sol na véspera de Natal

A sonda Parker da agência espacial norte-americana (Nasa) fará, nesta terça-feira (24/12), o voo mais próximo do Sol da história. A expectativa é a de que a nave não tripulada chegue a 6,1 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Entretanto, o pico da proximidade só deve se dar à meia-noite da sexta-feira (27/12).

“Nenhum objeto feito pelo homem já passou tão perto de uma estrela, então a Parker realmente retornará dados de um território desconhecido. Estamos animados para ouvir de volta da espaçonave quando ela girar de volta ao redor do Sol", disse Nick Pinkine, gerente de operações da missão Parker Solar Probe.

