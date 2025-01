Dieta do Mediterrâneo melhora a memória e funções cognitivas, sugere estudo

Pesquisadores da Universidade de Tulane descobriram que seguir a dieta mediterrânea desenvolve padrões de bactérias intestinais diferentes das presentes nos indivíduos que seguem uma dieta ocidental comum. Essa diferenciação resulta em uma melhora da memória e do desempenho cognitivo.

A dieta, rica em azeite de oliva, peixe e fibras, foi aplicada em ratos durante 14 semanas. Os resultados apresentaram o aumento de quatro tipos benéficos de bactérias intestinais, enquanto ratos alimentados com a dieta ocidental — rica em gorduras saturadas — apresentaram diminuição de cinco dessas bactérias.

"Sabemos que o que comemos afeta a função cerebral, mas este estudo explora como isso pode estar acontecendo", disse Rebecca Solch-Ottaiano, instrutora de pesquisa em neurologia no Centro de Pesquisa em Neurociência Clínica da Tulane e principal autora do estudo, em declaração. “Nossas descobertas sugerem que as escolhas alimentares podem influenciar o desempenho cognitivo ao remodelar o microbioma intestinal."

Além do aumento das bactérias benéficas, os ratos alimentados com a dieta do Mediterrâneo apresentaram um melhor desempenho cognitivo — a capacidade de se adaptar a novas informações —, melhor memória de trabalho e níveis baixos de colesterol LDL — considerado "ruim".

Os ratos utilizados tinham a idade equivalente a 18 anos humanos, para que o estudo fosse aplicado durante um período de importante desenvolvimento. As dietas foram baseadas no consumo humano. Os pesquisadores afirmam que ainda é necessária uma aplicação do estudo em humanos para a confirmação dos efeitos.

"Nossas descobertas sugerem que a dieta mediterrânea ou seus efeitos biológicos podem ser aproveitados para melhorar o desempenho escolar em adolescentes ou o desempenho no trabalho em jovens adultos", explicou Demetrius M. Maraganore , presidente do Departamento de Neurologia da Univerdade de Tulane. "Embora essas descobertas sejam baseadas em modelos animais, elas ecoam estudos humanos que ligam a dieta mediterrânea à melhora da memória e à redução do risco de demência."

A dieta do Mediterrâneo conta com:



Azeite de oliva — sendo a fonte primária de gordura;

Vegetais, frutas e grãos integrais;

Peixe e proteínas magras;

Carne vermelha e gorduras saturadas limitadas;

Alta ingestão de fibras de fontes vegetais.

Clique aqui e leia o artigo original do estudo.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca