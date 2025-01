As vitaminas do complexo B são essenciais para o bom funcionamento do corpo, pois contribuem para a saúde do sistema nervoso, auxiliam no metabolismo energético e fortalecem o sistema imunológico. Presentes em uma ampla variedade de alimentos, como carnes, grãos, vegetais e frutas, elas podem ser facilmente incluídas em receitas práticas e saborosas.

A seguir, confira 5 receitas com alimentos ricos em vitaminas do complexo B!

Fígado refogado com cebola

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em tiras

bovino cortado em tiras 2 cebolas descascada e cortadas em rodelas finas

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fígado e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o fígado sobre a panela e frite até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o restante do azeite e aqueça. Junte a cebola e doure. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Disponha o fígado novamente na frigideira e misture. Refogue por mais 3 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida com o cheiro-verde.

Risoto de banana-da-terra

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

3 bananas -da-terra descascadas e picadas

-da-terra descascadas e picadas 150 g de queijo parmesão

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de manteiga

5 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de chá de noz-moscada moída

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Junte o arroz e refogue até brilhar. Aos poucos, uma concha por vez, junte o caldo de legumes e cozinhe, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Adicione as bananas-da-terra, o queijo parmesão e a noz-moscada e misture. Tempere com sal. Desligue o fogo e continue mexendo para incorporar. Sirva em seguida.

Cogumelo recheados com abóbora e espinafre

Ingredientes

4 cogumelos portobello grandes

portobello grandes 100 g de abóbora descascada e cortada em cubos

50 g de folha de espinafre

150 g de queijo muçarela e parmesão ralados

2 colheres de sopa de sementes de girassol

Sal, alho em pó e azeite a gosto

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, corte os talos dos cogumelos e escave o interior com uma colher. Retire a polpa e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os cogumelos e doure levemente. Retire os cogumelos da panela e disponha em uma assadeira. Reserve.

Ainda na panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a abóbora e refogue por 5 minutos, sem parar de mexer. Adicione a polpa dos cogumelos, o sal e o alho em pó. Cozinhe por 5 minutos. Coloque o espinafre e cozinhe até obter uma cor verde-escura. Por último, junte as sementes de girassol e o queijo e cozinhe até derreter. Desligue o fogo e recheie os cogumelos com a mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Frango com batata e abóbora (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Frango com batata e abóbora

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 300 g de abóbora descascada e cortada em cubos

300 g de batata descascada e cortadas em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

500 ml de caldo de galinha

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue por 5 minutos. Disponha o frango novamente na panela e junte a abóbora e a batata. Misture e cubra com o caldo de galinha. Cozinhe até secar. Desligue o fogo e salpique com o tomilho. Sirva em seguida.

Curry de ervilha rico em vitaminas do complexo B

Ingredientes

1 xícara de chá de ervilha seca

1/2 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 batata descascada e picada

descascada e picada 1 cenoura descascada e picada

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de café de curry em pó

1/2 colher de café de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-caiena a gosto

1 xícara de chá de castanha-de-caju torrada

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 l de água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a ervilha, a cenoura e a batata e cubra com água. Reduza o fogo e junte a cúrcuma, a pimenta-caiena e o curry e misture. Cozinhe até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Por último, coloque o leite de coco e o sal e mexa para incorporar. Desligue o fogo e salpique com as castanhas-de-caju e a salsinha. Sirva em seguida.