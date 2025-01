Primeira mulher guerreira viveu há mil anos e é encontrada na Hungria

Detalhes do corpo indicam que ele pertenceu a uma mulher soldado - (crédito: PLoS ONE/Tihanyi B, Maár K, Kis L, Gîngua A, Varga GIB, Kovács B, et al. (2024))

Arqueólogos descobriram o primeiro corpo feminino a ser enterrado junto a armamentos do século 10 d.C. A guerreira foi encontrada na Bacia dos Cárpatos (Hungria), a segunda cadeira de montanhas mais longas da Europa.

A cadeia montanhosa tem uma formação geológica despadronizada, com montanhas que abrigam nascentes dos rios que formam os principais corpos hídricos do continente. Ali viviam diferentes tribos.

Em um artigo publicado no periódico científico PLoS ONE, o professor Balázs Tihany descreve que o indivíduo foi encontrado pelos cientistas no cemitério Sárrétudvari-Hízóföld, o maior cemitério húngaro do século 10 d.C.

O corpo, identificado como feminino, foi enterrado junto a um ornamento de cabelo de prata, três botões de sino, um colar de contas de pedra, bem como uma ponta de flecha cortante, parte de uma aljava de ferro e uma armadura corporal.

No cemitério, é comum encontrar bens funerários como esses junto aos corpos, mas não de mulheres. Isso torna a guerreira a primeira mulher conhecida a ser enterrada com armamentos.

Outros detalhes do corpo indicam que ele pertenceu a uma mulher soldado: marcas de perda de massa óssea (osteopenia) e três traumas nos membros superiores, que devem ter surgido por conta de uma queda sobre o braço ou o ombro. Essas lesões nunca foram totalmente cicatrizadas.

Os ligamentos de ossos e músculos também sinalizavam possíveis atividades de batalha e controle de equinos.

Segundo os pesquisadores, porém, são necessárias "investigações adicionais, incluindo análises comparativas com outras sepulturas no cemitério" para determinar o estilo de vida da mulher.