Estudo descobre a idade em que um cão vira idoso

Assim como seres humanos, os cães também podem atingir a terceira idade. Se entre os humanos, no Brasil, é possível classificar a pessoa como idosa a partir dos 60 anos, os cachorros têm particularidades ao envelhecer.

Esses detalhes foram debruçados por um estudo feito pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. A pesquisa, publicada no Journal of Small Animal Practice, revela que a idade em que um cão é considerado idoso pode variar de acordo com raça, porte dos animais e mais características.

Em geral, a idade média em que os cães se tornam idosos é de 12,5 anos. No entanto, a idade para os Jack Russell Terriers foi de 14,1 anos, muito superior à média. O mesmo ocorreu para outras raças de porte pequeno.

"Este estudo nos permitiu, pela primeira vez, examinar quando os veterinários começam a notar que os cães estão em um estágio da vida em que os consideram 'idosos' ou 'sêniores'", comentou o pesquisador Carri Westgarth.

Envelhecimento de cães

O processo de envelhecimento de 584 cachorros de raças populares foi analisado pelos pesquisadores. “Descobrimos que a expectativa de vida varia entre raça, tamanho do corpo, formato do rosto e sexo. Este é o primeiro estudo em que todos esses elementos foram comparados e contrastados juntamente com a história evolutiva", afirmam os pesquisadores.

O estudo, além de servir para orientar tutores e veterinários, abre discussões sobre a saúde dos cães e a identificação dos sinais de envelhecimento e a necessidade de tratamentos especializados.

"Embora os veterinários estejam frequentemente cientes dos desafios de saúde e bem-estar associados aos cuidados com cães idosos, as definições de velhice são variadas e até arbitrárias", afirma a nota.

Confira as raças analisadas e quando os cães ficam idosos: