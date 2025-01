Inteligência Artificial prevê câncer de pele raro, dizem cientistas

Estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, busca auxiliar profissionais na escolha do tratamento adequado para pacientes de carcinoma de células de Merkel - (crédito: MART PRODUCTION/Pexels)

Uma pesquisa utilizando Inteligência Artificial mostrou ser possível prever o curso e gravidade de um tipo raro de câncer de pele. O estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, busca auxiliar profissionais na escolha do tratamento adequado para pacientes de carcinoma de células de Merkel (CCM), câncer raro e agressivo caracterizado pelo crescimento descontrolado de células da pele.

Para fornecer as projeções, o sistema “DeepMerkel” combina aprendizado de máquina com experiência clínica e dá resultados direcionados com base nas características individuais do tumor e do paciente e pode ser usado.

“O uso da IA nos permitiu entender novos padrões e tendências sutis nos dados, o que significa que, em um nível individual, somos capazes de fornecer previsões mais precisas para cada paciente”, explica o cirurgião plástico Dr. Tom Andrew, primeiro autor do estudo. “Isso é importante porque nos 20 anos até 2020, o número de pessoas diagnosticadas com esse câncer dobrou e, embora ainda seja raro, é um câncer de pele agressivo que está afetando cada vez mais pessoas mais velhas.”

Os estudos com o DeepMerkel foram detalhados em dois artigos complementares, publicados na Nature Digital Medicine e no Journal of the American Academy of Dermatology. No segundo, os pesquisadores explicam como a plataforma, ao analisar dados de 11 mil pacientes em dois países, conseguiu identificar pacientes de alto risco em estágio inicial da doença.

Os próximos passos para os pesquisadores é integrar o sistema na rotina clínica e ampliar o uso para o tratamento de diferentes tipos de câncer.