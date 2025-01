Nasa detalha plano para trazer amostras de Marte em 2026

Para aumentar as chances de trazer com sucesso as primeiras amostras de rochas e sedimentos de Marte para a Terra, a agência espacial norte-americana (Nasa) anunciou, na terça-feira (7/01), que vai testar dois planos. O caminho para a missão só será definido no segundo semestre de 2026.

Em setembro do ano passado, a Nasa recebeu 11 estudos sobre a melhor forma de trazer as amostras marcianas para a Terra. Uma equipe do projeto Mars Sample Return Strategic Review foi encarregada de avaliar os estudos e, então, recomendar uma arquitetura primária para a campanha, incluindo estimativas de custo e cronograma.

A primeira opção impulsiona projetos de sistemas de entrada, descida e pouso já voados, demonstrados com as missões Curiosity e Perseverance. A segunda opção consiste no uso de novas capacidades comerciais para entregar a carga útil do módulo de pouso à superfície de Marte.

O recipiente em órbita conterá 30 tubos contendo amostras que o módulo de pouso Perseverance vem coletando da superfície de Marte. "Um redesenho do sistema de carregamento de amostras no módulo de pouso, que colocará as amostras no recipiente de amostra em órbita, simplifica a implementação da proteção planetária reversa ao eliminar o acúmulo de poeira na parte externa do recipiente de amostra", explica a Nasa.

Ambas as opções de missão dependem de um sistema de captura, contenção e retorno a bordo da espaçonave Earth Return Orbiter da Agência Espacial Europeia (ESA). A ESA está avaliando o plano da Nasa.

“Os rovers da NASA estão suportando o ambiente hostil de Marte para coletar amostras científicas inovadoras. Queremos trazê-las de volta o mais rápido possível para estudá-las em instalações de última geração", destacou Nicky Fox, que lidera a Diretoria de Missões Científicas da Nasa.

"O retorno de amostras de Marte permitirá que os cientistas entendam a história geológica do planeta e a evolução do clima neste planeta árido onde a vida pode ter existido no passado e lançar luz sobre o sistema solar inicial antes que a vida começasse aqui na Terra. Isso também nos preparará para enviar com segurança os primeiros exploradores humanos a Marte", acrescentou Nicky.