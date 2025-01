Os benefícios do chá de espinheira-santa

A espinheira-santa é uma planta medicinal de pequeno porte utilizada popularmente no tratamento de gastrite e indigestão. Com folhas brilhantes texturizadas e espinhos na ponta, a espinheira-santa ganhou destaque a partir de estudos que comprovaram a eficácia da planta ao utilizá-la no tratamento de pacientes com úlcera gástrica.

A nutricionista clínica Julia Maria Carricondo explica que a Espinheira Santa é utilizada com intuito medicinal desde antes da colonização do Brasil. Ela tem diversos benefícios relacionados a sintomas gástricos. “Auxilia na digestão e tem excelente ação antioxidante e antibacteriana. Ameniza a gastrite e estimula a renovação celular”, afirma.

Para manter todos os nutrientes da planta, a melhor maneira de se preparar o chá de espinheira-santa é na água fervente. “Quando começar a ferver, desligue o fogo e coloque as folhas dentro da água quente. Abafe, deixe entre 5 a 10 minutos, coe e sirva a refusão”, Julia ensina. Assim como todo o chá, Julia alerta que a dose segura recomendada do chá de espinheira-santa é de no máximo três xícaras por dia.

Gestantes e mulheres lactantes são contra-indicadas de ingerir o chá de espinheira-santa. “A planta também não é indicada para crianças com menos de seis anos de idade. Bebidas alcoólicas e medicamentos para convulsão também não devem ser administrados juntos com a espinheira-santa”, complementa a nutricionista.