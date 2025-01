Nova técnica realiza diagnóstico mais preciso sobre a apneia do sono

A apneia do sono pode causar sono inquieto, ronco e episódios de asfixia - (crédito: Pexels / Kampus Production)

A apneia do sono é um distúrbio respiratório comum no descanso, caracterizado pelo bloqueio das vias aéreas ao dormir. Resultado do relaxamento dos músculos da garganta e o bloqueio da passagem de ar, a apneia pode gerar ronco, asfixia, engasgos e sono irregular.

Em artigo publicado na Biophotonics Discovery, a Sociedade Internacional de Óptica e Fotônica conduziu um estudo que explora uma nova abordagem de imagem para melhorar o diagnóstico do distúrbio. A técnica usa coerência óptica (OCT) de fonte varrida para visualizar as vias aéreas superiores dos pacientes com alta precisão.

Ao analisar um voluntário de 28 anos com distúrbios respiratórios do sono, os pesquisadores utilizaram a OCT para capturar imagens detalhadas e de alta resolução das vias aéreas do paciente durante o período de descanso. Reconstruções em 3D das vias superiores revelaram mudanças entre os períodos de vigília e sono da pessoa.

A orofaringe, área posterior da boca, apresentou a maior obstrução das vias aéreas, comumente associado à apneia. Os pesquisadores incorporaram ao método técnicas de dinâmica de fluidos computacional (CFD) para simular o fluxo de ar através das vias aéreas e identificar áreas de turbulência, indicadores-chave de obstrução.

A combinação de técnicas permitiu que os pesquisadores identificassem com precisão os locais de obstruções graves durante o sono. O estudo indica um potencial revolucionário do diagnóstico e tratamento do distúrbio ao proporcionar uma visualização melhor do paciente.