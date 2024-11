Suplicy anuncia remissão de câncer após quatro meses de tratamento

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) anunciou que está em remissão do câncer após quatro meses de tratamento. "Estou curado", escreveu em publicação no Instagram. O parlamentar de 83 anos foi diagnosticado com um linfoma não Hodkgin, que se origina no sistema linfático, em julho.

"Se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram!", escreveu Suplicy. O deputado pontuou que vai continuar o tratamento e que falta uma sessão de imunoterapia. Ele destacou ainda que continua em isolamento parcial por conta da baixa imunidade. A descoberta da doença no início foi crucial para a recuperação do político.

O anúncio da doença veio em 28 de outubro deste ano, quando ele já havia iniciado o tratamento. Na ocasião, Suplicy afirmou que continuaria "atividades na Assembleia e aulas de ginástica".

Pai do cantor Supla e ex-marido da ex-prefeita de São Paulo (SP) Marta Suplicy, Eduardo Suplicy foi o deputado estadual mais votado do estado em 2022.