Blue Origin, de Jeff Bezos, coloca foguete New Glenn em órbita pela 1ª vez

A Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, conseguiu lançar o foguete New Glenn em órbita pela primeira vez nesta quinta-feira (16/1). Com a missão, batizada de NG-1, o dono da Amazon mira diretamente no bilionário Elon Musk, cuja empresa SpaceX domina o mercado de lançamentos orbitais com os foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy.

A nave espacial da Blue Origin tem 98m, o equivalente a um prédio de 32 andares, e decolou às 2h03 locais (4h03 em Brasília) da base espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

Veja o vídeo:

O voo inaugural do New Glenn foi aguardado durante anos e adiado diversas vezes. Bezos fundou a Blue Origin em 2000, dois anos antes de Musk criar a SpaceX, mas adotou uma abordagem mais cautelosa ao desenvolvimento do que seus concorrentes.

Musk elogiu o feito da Blue Origin. "Parabéns por alcançar a órbita na primeira tentativa", escreveu Musk na rede social X, após o lançamento.

Além de colocar o foguete em órbita, a Blue Origin pretendia tentar recuperar o propulsor do foguete pousando-o de forma controlada em uma plataforma no Oceano Atlântico — manobra complexa semelhante às realizadas pela SpaceX que não teve sucesso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Blue Origin já tem um contrato com a Nasa para lançar duas sondas para Marte a bordo da New Glenn. O foguete também dará suporte à implantação do Projeto Kuiper, um satélite projetado para competir com a rede de internet da Starlink.

* Com informações da AFP