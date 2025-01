Com foco em Marte, SpaceX tentará hoje lançar o Starship pela 7ª vez

Neste ano, a empresa SpaceX planeja realizar missões cada vez mais ambiciosas, com a meta de poder enviar humanos e cargas para a órbita da Terra, da Lua e de Marte - (crédito: Divulgação/SpaceX)

A SpaceX fará a sétima tentativa de lançamento do foguete Starship nesta quarta-feira (15/01). O voo será realizado a partir das 19h (horário de Brasília) e será exibido mundialmente pela rede social X, o antigo Twitter. A transmissão deve começar 35 minutos antes da decolagem.

Após o lançamento, haverá teste de implantação de carga útil da Starship, vários experimentos de reentrada voltados para captura e reutilização de naves.

“Enquanto estiver no espaço, a Starship implantará 10 simuladores Starlink, semelhantes em tamanho e peso aos satélites Starlink de próxima geração, como o primeiro exercício de uma missão de implantação de satélite. Os simuladores Starlink estarão na mesma trajetória suborbital da Starship, com a aterrissagem direcionada ao Oceano Índico. Um reacendimento de um único motor Raptor enquanto estiver no espaço também está planejado”, diz a SpaceX.



Neste ano, a empresa SpaceX planeja realizar missões cada vez mais ambiciosas, com a meta de poder enviar humanos e cargas para a órbita da Terra, da Lua e de Marte.