Múmias peruanas de mil anos tinham tatuagens, revelam cientistas

Cientistas revelaram tatuagens em múmias do povo Chancay, que viveu no Peru por volta de 900 a 1533 d.C. Antes invisíveis a olho nu, as marcações foram encontradas por meio de uma nova técnica baseada em laser e fotografias de longa exposição.

A descoberta foi publicada em um artigo publicado no periódico científico PNAS na segunda-feira (13/1). Ao todo, foram analisados mais de 100 restos humanos do acervo do Museu Arqueológico Ruiz Estrada, que foram encontrados originalmente em 1981 no cemitério Cerro Colorado, no Peru.

Era possível perceber que muitas das múmias eram tatuadas, mas a tinta estava desbotada, o que dificultou a identificação do formato de suas marcações originais. No entanto, a abordagem inovadora dos pesquisadores revelou as características dos desenhos.

A equipe passou laser sobre as múmias em uma sala escura e tirou fotografias de longa exposição delas. A técnica faz a pele fluorecer em branco brilhante e, consequentemente, a tinta preta se destacar nela, revelando os detalhes das tatuagens.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Particularmente, algumas das tatuagens parecem ter exigido esforço especial devido aos seus desenhos intrincados, enquanto outras são pequenas e simples. Então, até certo ponto, as antigas tatuagens Chancay mostram muitos paralelos com a variação em design e significado que podemos observar até hoje", afirma o autor do projeto, Michael Pittman, à revista New Scientist.

As descobertas são chave para descobrir mais sobre a cultura Chancay. O que se sabe é que essa população viveu na costa central do Peru há cerca de mil anos e que era conhecida por suas cerâmicas e tecidos pretos sobre branco, segundo a arqueóloga Kasia Szremski, ouvida pela revista Live Science.

Em muitas sociedades, as tatuagens eram usadas para marcar pessoas com um status especial. Assim, a interpretação dos desenhos sobre a pele dos Chancay pode ajudar a saber mais sobre a organização social e cultural dessa população.