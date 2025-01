China revela planos para construir usina de energia no espaço

A China revelou planos de construir uma gigante usina de energia no espaço. O projeto é comparado a construção da maior hidrelétrica do mundo, a Barragem das Três Gargantas, mas a 36 mil km acima da Terra. A proposta dos cientistas é, futuramente, tornar energias renováveis, como a solar, mais eficientes. A ideia ambiciosa é mover os painéis solares um pouco mais para perto do Sol.

Uma estação de energia baseada no espaço já era uma suposição existente. Vantagens potenciais da de tal projeto abrangem que os painéis solares seriam capazes de coletar mais energia sem que a atmosfera da Terra refletisse e absorvesse as ondas. Para transmitir a energia sem fio de volta para a Terra, se utilizaria receptores no solo que captam ondas de rádio de alta energia.

Para lidar com o projeto, a China pretende utilizar um novo foguete super pesado e reutilizável, o Long March-9 (CZ-9). O cronograma do projeto não foi divulgado pelo país. A Islândia também planeja criar um conjunto solar espacial menor até 2030 em parceria com a empresa britânica Space Solar, projeto que pode ocorrer antes do da China.

Segundo o jornal South China Morning Post, o cientista de foguetes e membro da Academia Chinesa de Engenharia (CAE) Long Lehao afirmou em uma palestra que o projeto já está sendo realizado. "Este é um projeto incrível para se esperar. A energia coletada em um ano seria equivalente à quantidade total de petróleo que pode ser extraída da Terra", disse Long.

Vale lembrar que a eficiência da transferência energética de volta para a Terra ainda não foi comprovada.