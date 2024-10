Lua Cheia causa mais acidentes de trânsito? Estudo investiga curiosa relação

O resultado parece contraditório, uma vez que, com a lua cheia, há maior iluminação no céu - (crédito: Jason Mavrommatis/unsplash)

As noites com Lua Cheia registram mais acidentes de trânsito, de acordo com estudo realizado por pesquisadores da Texas A&M University, nos Estados Unidos.

Os cientistas analisaram relatórios de colisões entre animais selvagens e veículos de 112 ciclos lunares, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2020. O resultado é que houve um aumento de 46% nas colisões em noites de Lua Cheia, em comparação com noites de Lua Nova. O efeito foi mais aparente em áreas rurais, com maior vida selvagem e menor iluminação nas ruas.

O resultado parece contraditório, uma vez que, com a Lua Cheia, há maior iluminação no céu, o que facilitaria a visão do motorista e diminuiria o risco de acidentes. No entanto, há outros fatores a se considerar, como a maior atividade dos animais durante a Lua Cheia.

Com maior atividade dos animais, há mais possibilidade de que eles sejam atingidos por veículos em alta velocidade. Entretanto, vale ressaltar que esta ideia ainda é uma hipótese.

"Coletivamente, os resultados aludem a uma possível ideia de que os níveis de atividade de alguns animais selvagens são mais elevados nas noites de Lua Cheia do que nas noites mais escuras, uma vez que talvez os animais consigam ver mais do seu ambiente sob uma Lua Cheia. No entanto, abstemo-nos de entrar nos pormenores desta explicação porque os autores não são especialistas em ecologia animal", escrevem os pesquisadores no estudo.

"Esta hipótese deve ser mais investigada por profissionais da vida selvagem, e os resultados chamam a atenção para a necessidade de colaboração entre profissionais de trânsito e ecologistas animais”, conclui a equipe.