Saiba o que é pré-eclâmpsia, diagnóstico da cantora Lexa

Grávida, a cantora Lexa, 29, foi internada em São Paulo na noite dessa terça-feira (21/1). De acordo com uma fonte próxima à cantora, o estado de saúde da canotora "é delicado, mas ela está bem". Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, segundo divulgou a revista Quem.

A pré-eclâmpsia é um novo diagnóstico de hipertensão arterial ou da piora de hipertensão arterial preexistente que surge após a 20ª semana de gestação e é acompanhada de um excesso de proteína na urina.

A doença pode causar convulsões e, se não for tratada rapidamente, pode ser fatal. O sulfato de magnésio é dado pela veia para prevenir ou impedir as convulsões.

Embora a pré-eclâmpsia ocorra após a 34ª semana de gestação na maioria dos casos. Alguns casos surgem após o parto, com mais frequência nos primeiros quatro dias, mas, às vezes, pode ocorrer até seis semanas após o parto. A pré-eclâmpsia ocorre em aproximadamente 5% e a eclâmpsia ocorre em menos de 2% dos partos em todo o mundo.

O que pode provocar

A eclâmpsia são convulsões que ocorrem em mulheres com pré-eclâmpsia e que não apresentam outra causa; pode causar o desprendimento da placenta e/ou o bebê pode nascer precocemente, aumentando o risco de ter problemas logo após o nascimento. Mãos, dedos das mãos, pescoço e/ou pés da mulher podem inchar e, se a pré-eclâmpsia for grave e não for tratada, ela pode ter convulsões (eclâmpsia) ou danos aos órgãos. Dependendo da gravidade da pré-eclâmpsia, o tratamento pode incluir repouso no leito, internamento hospitalar, medicamentos para baixar a pressão arterial ou fazer o parto do bebê.

Causas e sintomas

A causa da pré-eclâmpsia é desconhecida. A pré-eclâmpsia é mais comum em mulheres com os seguintes distúrbios ou características: pré-eclâmpsia em uma gravidez anterior; dois ou mais fetos (gravidez múltipla) na gravidez atual; distúrbio de coagulação, como a síndrome do anticorpo antifosfolipídeo; diabetes presente antes da gravidez ou surgido durante a gestação (diabetes gestacional); hipertensão arterial ou um distúrbio dos vasos sanguíneos antes da gravidez; primeira gravidez; idade acima de 35 anos; obesidade; parentes que tiveram pré-eclâmpsia; e ancestralidade negra não hispânica, indígena americana ou nativa do Alasca.



Algumas mulheres com pré-eclâmpsia não têm nenhum sintoma. Em outras, a pré-eclâmpsia causa a retenção de líquidos (edema), sobretudo nas mãos, nos dedos das mãos, no rosto e nos tornozelos e pés. Às vezes, os anéis não servem mais. É possível que a mulher ganhe peso rapidamente, às vezes mais de 5 libras por semana.



Se for grave, a pré-eclâmpsia pode danificar os órgãos, tais como o cérebro, os rins, os pulmões, o coração ou o fígado.

Gravidez



Lexa espera sua primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com o noivo, Ricardo Vianna. "A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor? Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança".

Também usou a publicação para agradecer pelo carinho da comunidade tijucana. "Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma pra essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor".

"Eu sempre fiz o que estava liberada pra fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora? Esse é o meu maior foco. Obrigada, Unidos da Tijuca... Nunca será segredo o quanto eu te amo", declarou a cantora.