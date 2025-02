Estrela e planeta quebram o recorde de sistema mais veloz da Via Láctea

Conhecidas como "estrelas de hipervelocidade", alguns astros orbitam mais rápido do que a própria velocidade de escape da Via Láctea — velocidade mínima necessária para que um corpo escape da atração gravitacional de um corpo celeste. Esse é o caso de uma recente descoberta da Nasa (Agência Espacial Norte-americana). Trata-se do sistema denominado de MOA-2011-BLG-262 e se refere a uma estrela e um planeta que estão se movendo a uma velocidade de 1,9 milhão de quilômetros por hora e 540 quilômetros por segundo.

Foi a partir de detecções em dados de arquivo do MOA (Microlensing Observations in Astrophysics) que esse sistema estelar foi descoberto, revelado como uma pequena estrela (de um quinto do tamanho do Sol), e um grande planeta (29 vezes a massa da Terra). O artigo da possível evidência foi publicado no The Astronomical Journal nesta segunda (10/2) e você pode ler na íntegra neste link.

Em declaração à Nasa, Dr. Sean Terry, da Universidade de Maryland e do Goddard Space Flight Center, principal autor da descoberta, afirmou: "Achamos que este é um chamado ‘mundo super-Netuno’, orbitando uma estrela de baixa massa a uma distância que, se estivesse em nosso sistema solar, ficaria entre as órbitas de Vênus e da Terra. Se for o caso, será o primeiro planeta já encontrado orbitando uma estrela de hipervelocidade."

Observações originais da estrela foram feitas em 2011, possíveis por causa da passagem do sistema em frente de outro astro mais distante, que ficou levemente ampliado pela visita. O fenômeno caracteriza o efeito de microlente, utilizado para descobrir exoplanetas apenas pela proporção, mas não pela massa exata.

A partir das evidências anteriores, a equipe buscou uma correspondência entre um objeto e a descrição estelar, encontrada em dados do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia datados de 2021. A combinação foi o sistema MOA-2011-BLG-262, a estrela hiperveloz e o super-Netuno, localizado a 24 mil anos luz de distância da Terra.

“Para ter certeza de que a estrela recém identificada faz parte do sistema que causou o sinal de 2011, gostaríamos de olhar novamente em outro ano e ver se ela se move na quantidade certa e na direção certa para confirmar que veio do ponto onde detectamos o sinal”, disse o cientista Dr. David Bennett. Se o sistema ultrapassar 600 km por segundo em velocidade, será o primeiro conhecido que eventualmente deixará a Via Láctea.