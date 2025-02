Estudo aponta pontos positivos de Minecraft para desenvolvimento infantil

Apesar dos benefícios do Minecraft, é preciso tomar cuidado com perigos como bullying ou interação com pessoas desconhecidas - (crédito: Reprodução de Youtube)

O game Minecraft pode ser ferramenta benéfica para aprendizado, criatividade e desenvolvimento social de crianças. É o que diz um estudo publicado por pesquisadores da University of South Australia. De acordo com os cientistas, o jogo pode desempenhar papel significativo na formação e no desenvolvimento dos pequenos, mas também traz desafios e riscos de segurança.

Trabalho em equipe, comunicação e habilidades sociais são alguns dos pontos positivos proporcionados a crianças que participam de jogos colaborativos dentro do videogame. Isso ocorre porque, nestes jogos, elas precisam interagir e trocar ideias a fim de resolver problemas em tempo real.

Diferentemente de videogames que promovem competição e pontuações, o Minecraft encorajaria os pequenos a construir, explorar e interagir com outros jogadores, que na maioria das vezes trabalham juntos para alcançar objetivos comuns.

No livro Children’s online language and interaction (traduzido ao português, Linguagem e interação on-line para crianças), publicado pela editora da Universidade de Cambridge, a autora Vicenza Tudini afirma que o Minecraft “é muito mais do que apenas um passatempo”. Segundo a pesquisadora, trata-se de “parquinho virtual onde crianças podem desenvolver habilidades de resolução de problemas, colaboração e capacidades linguísticas”.

Enquanto jogam ou assistem a vídeos, portanto, diz Tudini, os pequenos desenvolvem habilidades de linguagem e aumentam a alfabetização digital. Além disso, jogadores experientes guiam os menos experientes nos desafios, o que possibilita um "aprendizado estruturado" que "apoia o pensamento criativo, a motivação e o crescimento" — além de fortalecer habilidades de trabalho em equipe e confiança.

Riscos

Apesar disso, riscos de segurança sempre estão presentes em ambientes virtuais, principalmente em servidores públicos como o do Minecraft. Apesar dos benefícios sociais, portanto, é preciso tomar cuidado com perigos como bullying ou interação com pessoas desconhecidas.

Por isso, é preciso que pais, responsáveis e educadores estejam envolvidos de forma ativa no processo, a fim de "garantir a segurança das crianças e maximizar o potencial educacional do jogo", reforça Tudini. "Precisamos ensinar as crianças sobre práticas seguras de jogo, encorajar a brincadeira com amigos conhecidos e monitorar o conteúdo para garantir uma experiência de jogo segura."

Recomendações para pais , responsáveis e educadores :

Incentivar a brincadeira colaborativa com amigos conhecidos ou irmãos para melhorar habilidades sociais e trabalho em equipe;

Optar por servidores privados ou adequados para crianças para reduzir riscos associados ao jogo público;

Monitor ar canais de YouTube e conteúdo on - line acompanhados pela criança para garantir que sejam apropriados ;

Ensin a r segurança virtual , estabelecer limites sobre o compartilhamento de informações pessoais e incentiv ar a comunicação respeitosa on - line ;

Promover a cidadania digital e ensinar etiqueta online, segurança cibernética e como jogar de forma responsável;

Incentivar a colaboração construtiva que exija trabalho em equipe e resolução de problemas;

Garant ir equilíbrio saudável entre tempo de tela e outras atividades off-line .