Filme de Minecraft ganha primeiro trailer

Cada personagem, fora os atores, manterá o formato quadrado e "blocal" do mundo de Minecraft. - (crédito: Reprodução/YouTube)

O jogo de criatividade no mundo mágico dos blocos Minecraft vai ganhar um filme estelar no ano que vem e seu primeiro trailer foi publicado no YouTube oficial da Warner Bros. nesta quarta-feira (4/9). O teaser traz o sentimento da liberdade imaginativa de Minecraft desde o minuto um.





Os atores Jason Momoa (Aquaman) e Jack Black (Super Mario Bros. O Filme) são as estrelas que vão encabeçar o longa, e Black, além de tudo, será o personagem principal do jogo, o Steve. O filme vai ter a direção de Jared Hess, que já trabalhou com Black em Nacho Libre. O filme ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas deve chegar em algum momento de 2025.