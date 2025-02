Ozempic reduz desejo por bebidas alcoólicas, mostra estudo

A semaglutida — conhecida pelas marcas comerciais Ozempic e Wegovy — também pode ajudar a reduzir o consumo de álcool. Conforme um estudo publicado na JAMA Psychiatry, injeções semanais do medicamento — comparadas com injeções de placebo — reduzem o desejo por álcool, a quantidade de bebida e a frequência de dias de consumo excessivo de álcool em adultos com sintomas de transtorno.

Para o estudo, pesquisadores recrutaram 48 adultos com transtorno de uso de álcool que não estavam buscando tratamento ativamente. O transtorno é definido por uma gama de sintomas possíveis, incluindo a incapacidade de parar ou controlar a bebida, apesar das consequências negativas.

Uma semana antes da primeira injeção, os pesquisadores convidaram os participantes a consumir as bebidas preferidas por um período de duas horas em um ambiente de laboratório confortável, com instruções para adiar a ingestão se quisessem. Os pesquisadores documentaram os atrasos e as bebidas consumidas.

Na sequência, os participantes foram aleatoriamente designados para receber injeções semanais de Ozempic ou um placebo por nove semanas. No período, os padrões semanais de consumo de álcool também foram medidos. Depois, os participantes e pesquisadores retornaram ao laboratório para repetir o processo.

Os resultados mostraram que, após o tratamento, aqueles no grupo da semaglutida consumiram menores quantidades de álcool, conforme medido pela quantidade consumida e pela concentração de álcool no hálito.

As avaliações clínicas também indicaram que a semaglutida (comparada às injeções de placebo) reduziu o desejo semanal pela substância, reduziu a média de bebidas em dias de consumo e levou a maiores reduções em dias de consumo pesado.

Entre um pequeno subgrupo de participantes que fumavam cigarros no início do estudo, aqueles tratados com o medicamento tiveram reduções significativamente maiores na média de cigarros por dia em comparação com os do grupo placebo.

Nos Estados Unidos é estimado que 178 mil pessoas morrem ao ano por conta do consumo de álcool, que está ligado a doenças hepáticas, doenças cardiovasculares e é uma causa conhecida de câncer. Uma proporção significativa de adultos norte-americanos atendeu aos critérios para transtorno de uso de álcool em algum momento das vidas — mas relativamente poucos procuram ou recebem tratamento.

O estudo esclarece que, embora os resultados sejam empolgantes, os dados são preliminares. À medida que o uso clínico da semaglutida aumenta, as descobertas exigem estudos adicionais para avaliar o efeito de longo prazo no consumo de álcool e as doses e durações ideais do tratamento, que podem ser diferentes das recomendações atuais para pessoas que vivem com diabetes e obesidade.