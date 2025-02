Guerra na Ucrânia aumentou a emissão de dióxido de carbono

Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, as companhias aéreas foram proibidas de voar sobre o espaço aéreo russo. Isso as forçou a tomar rotas mais longas entre a Europa ou América do Norte e o Leste Asiático, queimando mais combustível no processo. Nesse sentido, as emissões globais de dióxido de carbono da aviação aumentaram, aponta estudo divulgado nesta quarta-feira (12/2).

A pesquisa descobriu que os desvios causados pela guerra na Ucrânia fizeram com que os aviões usassem 13% a mais de combustível em média, em comparação com as rotas originais. O impacto foi ainda maior para voos entre a Europa e a Ásia, que tiveram um aumento de 14,8% no consumo de combustível. Voos entre a América do Norte e a Ásia aumentaram de 9,8%.

“Os voos afetados representam cerca de 1.100 voos por dia, mas a distância extra que eles devem voar tem um impacto notável na pegada de carbono geral da aviação. Esses desvios adicionaram 8,2 milhões de toneladas de CO? às emissões globais da aviação em 2023", pontuou o professor Nicolas Bellouin, coautor da pesquisa da Universidade de Reading, no Reino Unido.

A equipe de pesquisa usou dados de rastreamento de voo e modelos de computador para calcular quanto combustível extra os aviões usam nas novas rotas. A análise dos pesquisadores levou em conta fatores como padrões de vento, que podem afetar significativamente o consumo de combustível.

Restrições de espaço aéreo sobre a Líbia, Síria e Iêmen também foram consideradas pela equipe de pesquisa. O estudo observou que conflitos em cada país afetam entre 60 e 100 voos por dia. Aviões evitando o espaço aéreo líbio usaram 2,7% mais combustível em média, enquanto aqueles evitando a Síria tiveram um aumento de 2,9%.

Os desvios ao redor do Iêmen tiveram um impacto um pouco maior, com aviões usando 4,3% mais combustível. No entanto, como essas restrições afetam relativamente poucos voos e exigem desvios mais curtos, o impacto nas emissões globais da aviação foi inferior a 0,2%.

O estudo foi publicado no periódico Communications Earth & Environment e pode ser acessado na íntegra neste link.

