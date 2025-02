Mulher que sentia queimação no corpo após viagem tinha larvas no cérebro

Médicos de um hospital em Massachusetts, nos Estados Unidos, descobriram larvas no cérebro de uma mulher de 30 anos que passou a sentir dor de cabeça e queimação no corpo após uma viagem à Ásia e ao Havaí. O estudo de caso, publicado pelo New England Journal of Medicine no último dia 12 de fevereiro, aponta que a paciente sofreu com meningite causada por angiostrongilíase.

A mulher, que não fumava, bebia, ou usava drogas, estava bem e apresentava estado normal de saúde quando começou a sentir uma espécie de queimação nos pés. A sensação progrediu para as pernas, nos dias que se seguiram, e não melhorou com o uso de medicamentos.

Junto a isso, a paciente teve fadiga, mas pensou que o cansaço viesse em decorrência de uma viagem de três semanas que havia feito por Tailândia, Japão e Havaí. Nesses locais, nadou no mar e comeu comidas de rua, sushi e saladas.

Depois de três dias de sintomas, ela procurou a emergência de um hospital, onde não foi constatado nada de anormal, uma vez que todos os sinais vitais, testes e exames de sangue estavam conforme o esperado. Ela recebeu alta, mas dois dias depois sentiu a queimação subir para tronco e braços, junto a febre e uma dor de cabeça que piorava à medida que ela tomava paracetamol.

Em um segundo hospital, ao qual a mulher recorreu devido à piora dos sintomas, os exames novamente se apresentaram como normais. Ela foi medicada e recebeu alta. Em casa, tomou o medicamento zolpidem — agente hipnótico usado para tratamento de insônia que pode causar alucinações, apagões de memória e outras consequências aos usuários — que havia sido prescrito para outra pessoa.

No dia seguinte, assim que acordou, passou a desenvolver confusão mental: pensava que precisava fazer as malas para a viagem da qual havia acabado de retornar, 12 dias antes.

O parceiro dela, então, a levou ao Massachusetts General Hospital. Apesar de os sinais vitais estarem mais uma vez normais e de exames de sangue e tomografia computadorizada da cabeça não mostrarem nada de estranho, o estudo de caso aponta que a paciente não estava orientada: "Ela parecia inquieta e não respondia a perguntas consistentemente ou seguia comandos".

Após descarte de síndromes ou reações adversas a medicações, passou-se a investigar alguma doença que envolvesse os sistemas nervosos periférico ou central. Realizou-se, portanto, punção lombar para retirada de amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR).

Com base na análise do LCR, os médicos descobriram aumento de leucócitos no líquido — o que é relacionado a processos inflamatórios e diversas doenças —, “um nível de glicose ligeiramente diminuído e um nível de proteína elevado”. Isso apontou para meningite eosinofílica, inflamação que afeta membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

Como infecções são a causa mais comum da meningite eosinofílica e a paciente havia retornado então não muito tempo atrás de viagem a “regiões onde os parasitas são endêmicos”, o histórico de atividades, exposições e dieta realizadas durante as férias passou a ser analisado.

De acordo com o estudo, "muitas das causas infecciosas de meningite eosinofílica nos países tropicais e subtropicais que esta paciente visitou estão associadas à ingestão de peixe malcozido ou alimentos que contêm caracóis ou lesmas infectados ou foram contaminados por eles".

Causada por uma lombriga, a angiostrongilíase é uma das infecções que mais causam a meningite eosinofílica e está distribuída em regiões tropicais e subtropicais no Sudeste Asiático, nas Ilhas do Pacífico — que incluem o Havaí —, na Europa, na Austrália, no sul dos Estados Unidos e no Caribe.

“A infecção pode ser adquirida por meio de várias fontes: ingestão de caracóis ou lesmas infectados crus ou malcozidos; ingestão de vegetais ou frutas contaminados por caracóis, lesmas ou platelmintos infectados ou por lodo de caracóis ou lesmas que contém larvas infecciosas; ou ingestão de hospedeiros paratênicos infectados (por exemplo, caranguejos terrestres, camarões de água doce ou sapos) que consumiram um caracol infectado”, informa o estudo.

Em casos animais, as larvas ingeridas migram para o cérebro em cerca de quatro horas e, em um período de uma a duas semanas após a ingestão, se incubam definitivamente, espalhando-se pelos hemisférios cerebrais. Depois, provocam reação aguda grave. “Em humanos, os sintomas gerais da meningite eosinofílica devido à angiostrongilíase incluem dor de cabeça, náusea e vômito, e febre” — além de anormalidades sensoriais como queimação ou formigamento.

Ao entrarem no sistema nervoso central, as larvas podem causar, além de dor de cabeça, confusão, doenças que alteram o funcionamento do cérebro, convulsão e envolvimento ocular. Ciclo de vida de Angiostrongylus cantonensis e sintomas de infecção (foto: Reprodução/The New England Journal of Medicine) Enviada ao National Institutes of Health para teste de ácido nucleico (NAAT, na sigla em inglês), a amostra de LCR da paciente revelou presença do DNA da lombriga causadora da angiostrongilíase — a Angiostrongylus cantonensis.