"Inscrição de prata", pergaminho encontrado na Alemanha guarda enigma religioso

Com apenas três centímetros de comprimento, o pequeno objeto foi encontrado em 2018 em uma sepultura romana do século 3 - (crédito: Reprodução/Screenshot Youtube)

Um amuleto de prata, encontrado por arqueólogos na Alemanha, desperta nos cientistas uma série de questionamentos. Conhecido como "Inscrição de Prata de Frankfurt", o artefato tem um texto considerado um dos mais antigos testemunhos cristãos já descobertos ao norte dos Alpes.

Com apenas três centímetros de comprimento, o pequeno objeto foi encontrado em 2018 em uma sepultura romana do século 3, nas proximidades de Frankfurt. Os arqueólogos localizaram o amuleto no esqueleto de um homem enterrado em um cemitério da cidade romana de Nida, um dos maiores e mais relevantes sítios arqueológicos da região.

No entanto, apenas em 2024 os pesquisadores conseguiram realizar uma análise mais aprofundada do item. Utilizando tomografia computadorizada, os especialistas conseguiram examinar uma fina folha de prata que estava em seu interior, criando um modelo 3D que facilitou a interpretação da inscrição. A tradução do texto foi realizada para o alemão em dezembro do ano passado (veja a íntegra no final da matéria).

"O desafio na análise foi que a folha de prata foi enrolada, mas depois de cerca de 1800 anos, é claro que também foi vincada e prensada. Usando TC, conseguimos escaneá-lo em uma resolução muito alta e criar um modelo 3D", afirmou o Dr. Ivan Calandra, Chefe do Laboratório de Imagem do LEIZA, em comunicado publicado no site da Universidade Goethe de Frankfurt.

O que mais impressiona no artefato é a sofisticação do texto, que se destaca pela ausência de referências a outras crenças. Em geral, peças religiosas da época costumam incluir menções a deuses pagãos ou a práticas judaicas, mas neste caso, o amuleto parece ser inteiramente cristão.

Integra do texto escrito no amuleto

"(Em nome?) de São Tito.

Santo, santo, santo!

Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus!

O senhor do mundo

resiste com o melhor de sua [habilidade?]

todas as convulsões(?)/revezes(?).

O deus(?) concede bem-estar

Admissão.

Este dispositivo de resgate(?) protege

a pessoa que

se rende à vontade

do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus,

pois diante de Jesus Cristo

dobram todos os joelhos: os celestiais,

os terrestres e

os subterrâneos, e toda língua

confessa (a Jesus Cristo)".