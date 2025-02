Dor de puxar um fio de cabelo é percebida mais rapidamente pelo cérebro

Os sinais de dor desencadeados por um puxão de cabelo são da classe dos mais rápidos já observados. É o que relata um estudo apresentado na conferência anual da Sociedade de Neurociência dos Estados Unidos no ano passado.

A pesquisa revelou que um puxão de cabelo é cerca de 10 vezes mais doloroso do que uma picada de agulha, já que a dor viaja ao longo das fibras nervosas a cerca de 160 km/h.

Para fazer essa descoberta, uma equipe de cientistas, liderada por Emma Kindström, da Universidade de Linköping (Suécia), recrutou alguns participantes corajosos que tiveram um único cabelo arrancado com variedades diferentes de força.

Os indivíduos estavam divididos em três grupos: grupo controle, que sentiram a dor normalmente; um grupo que teve as fibras nervosas chave, chamadas fibras ABeta, bloqueadas; e um grupo com uma condição chamada síndrome de deficiência de PIEZO2.

Esta síndrome é uma condição genética rara em que as mutações no gene que codifica a proteína PIEZO2 fazem com que ela perca sua função habitual. A proteína está envolvida na percepção do tato, mas não era considerada essencial para as transmissões de sinais de dor. Todavia, a pesquisa descobriu que os pacientes com a síndrome de deficiência de PIEZO2 não sentiam tanta dor quando seu cabelo era puxado — o que significa que esta proteína tem papel fundamental na transmissão de dor dos folículos pilosos.

O estudo ainda descobriu que a dor de puxar o cabelo se desloca por meio das fibras ABeta. Isso porque os participantes que tiveram essas fibras bloqueadas não sentiram qualquer dor quando tiveram o cabelo arrancado.

As fibras ABeta transportam sinais mais rapidamente do que os outros tipos de fibras nervosas. Normalmente, outros tipos de dor viajam de maneira mais lenta, por meio de outras fibras.