James Webb captura imagem de buraco negro no centro da Via Láctea; veja

Ilustração artística mostra buraco negro supermassivo no centro da galáxia Via Láctea, conhecido como Sagitário A* - (crédito: Divulgação/NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford)

O telescópio James Webb capturou uma imagem detalhada do buraco negro supermassivo Sagitário A*, que está localizado no centro da Via Láctea. O instrumento da agência espacial norte-americana (Nasa) observou o buraco negro ao longo de um ano, revelando explosões de luz imprevisíveis.

"Os cientistas acreditam que as oscilações menores provêm da turbulência, enquanto as maiores explosões resultam da colisão de campos magnéticos", disse o perfil oficial do telescópio, no Instagram.



Segundo a Nasa, as descobertas ajudam os pesquisadores a compreender melhor como os buracos negros moldam o entorno deles. "Sagitário A* está mais ativo do que o esperado, oferecendo uma rara visão das forças que impulsionam a nossa galáxia", pontuou.



Os pesquisadores brincaram que o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea parece estar tendo "uma festa completa com um show de luzes no estilo discoteca".

"Usando o Telescópio Espacial James Webb da NASA, uma equipe de astrofísicos obteve o vislumbre mais longo e detalhado até agora do "vazio" que espreita no meio da nossa galáxia. Eles descobriram que o disco giratório de gás e poeira (ou disco de acreção) orbitando o buraco negro supermassivo central, chamado Sagittarius A*, está emitindo um fluxo constante de flares (espécies de sinalizadores) sem períodos de descanso", frisou a Nasa.



