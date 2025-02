Como observar alinhamento planetário raro que ocorre nesta sexta-feira

Na realidade, os planetas não estarão realmente alinhados no céu, mas apenas parecerão próximos quando observados da Terra - (crédito: NASA (Planets and Moon imagery), Robert Murdaugh (Illustration))

Em um fenômeno raro, que não se repetirá nesta década, sete planetas do Sistema Solar estarão visíveis ao mesmo tempo no céu na sexta-feira (28/2). Poderão ser observados Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno em uma mesma região do céu.

Quatro planetas poderão ser vistos a olho nu, conforme especialistas: Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Urano e Netuno, por sua vez, exigem uso de binóculos ou pequenos telescópios. Já Saturno será o mais difícil de observar, dependendo do horário e da posição no céu.

O melhor horário para visualização do fenômeno será logo após o pôr do sol, uma vez que os planetas estarão mais bem posicionados no horizonte.

Para assistir ao evento, recomenda-se procurar áreas afastadas da poluição luminosa, longe dos centros das cidades. Aplicativos de astronomia, tais quais SkySafari e Stellarium, podem ajudar a localizar os astros com precisão.

Alinhamento planetário

Na realidade, os planetas não estarão realmente alinhados no céu, mas apenas parecerão próximos quando observados da Terra.

O efeito ocorre porque os planetas orbitam o Sol em velocidades diferentes e, em alguns momentos, se posicionam de modo que parecem estar agrupados.

A depender da localidade, a melhor visibilidade do alinhamento será em datas diferentes. Por exemplo, a melhor visibilidade em Tóquio foi na segunda-feira (24/2). Em Nova York, foi na terça-feira (25/2). Já em Londres, a melhor visibilidade do fenômeno será no domingo (2/3) e, em São Paulo, na terça-feira (4/3).