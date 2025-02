Alerta para o carnaval: cuidados com a pele durante a folia

Além das substâncias nocivas que podem ser encontradas na composição da henna, há mais coisas em que os foliões precisam se atentar. A interação entre maquiagem, brilhos e aerossóis com a pele faz parte da lista de alerta - (crédito: André Lobo - Riotur - Flickr)

O carnaval é época de folia, brilho e muita animação. Nesta época do ano, os amantes da grande festa popular brasileira se empolgam e apostam em fantasias e acessórios. No entanto, especialistas pedem atenção e cuidados com a pele.

As tatuagens temporárias estão na lista de alerta. Ainda que a henna pura seja segura para a pele, existem componentes que podem ser adicionados para realçar a tinta, aumentando a durabilidade na pele da pessoa que deseja se tatuar temporariamente.

Sintomas e cuidados

Entre os efeitos colaterais da alteração da fórmula original da henna, estão a vermelhidão e coceira. Além disso, lesões elevadas podem aparecer no local tatuado e/ou se espalhar pelo corpo.

Para evitar cenários como esse, a recomendação é selecionar bem os produtos que vão ser utilizados, além de verificar a procedência da henna e quais são os componentes da tinta. Buscar por profissionais também é indispensável.

O médico dermatologista Mario Cézar Pires, do Hospital do Servidor do Estado de São Paulo (HSPE), alerta sobre os riscos que podem está presentes na produção da henna.

“O grande problema é que, em muitos casos, são adicionadas substâncias na henna que podem irritar a pele. O principal componente é a parafenilenodiamina, corante preto e que está propenso a desencadear alergias cutâneas. Há casos mais graves ainda em que chegam a adicionar borracha derretida. Dai, a importância de comprar a henna de lugares seguros, bem como ter atenção sobre a procedência da henna oferecida durante as festas”, explica.

















Outros cuidados

Além das substâncias nocivas que podem ser encontradas na composição da henna, há mais coisas em que os foliões precisam se atentar. A interação entre maquiagem, brilhos e aerossóis com a pele faz parte da lista de alerta.

O recomendado é sempre optar pelo glitter biodegradável e hipoalergênicos. Além disso, perfumes utilizados nesse período pedem atenção. Principalmente os mais cítricos que podem causar ardência e queimaduras com a exposição excessiva da pele ao sol. A atenção deve ser redobrada entre pessoas alérgicas.

“Muitos itens podem conter parabenos, classe de produtos químicos amplamente utilizados na composição de cosméticos, e outros conservantes, que podem resultar em uma resposta alérgica e causar bolhas, coceira e descamação cutânea. Uma boa alternativa é verificar se o produto tem registro na Anvisa, seguir o rótulo com as orientações, prazo de validade e contraindicações, além de fazer um teste alérgico antes de utilizá-los, uma vez que tenha histórico de alergias”, acrescenta o médico dermatologista do HSPE.