Cientistas criam lentes que não distorcem as cores em telescópios

Foi produzida, pela primeira vez, uma lente telescópica plana capaz de reproduzir as cores com precisão. O artigo publicado nesta segunda (3/3) revela uma nova maneira de produzir lentes menos volumosas que poderiam ser enviadas ao espaço por baixo custo.

Os primeiros telescópios usavam lentes, conhecidos como refratores, cuja produção ainda é utilizada em pequenos equipamentos de curta distância. Atualmente, a maioria dos instrumentos maiores, de amadores a profissionais, adota o método de Newton de curvar espelhos, intitulado de refletores.

À medida que as lentes se tornaram mais largas para capturar mais luz, elas também apresentam um maior volume. Os custos do vidro e a dificuldade de segurar e transportar o equipamento de peso podem se tornar um desafio. A proposta da pesquisa do professor Rajesh Menon, da Universidade de Utah, é uma alternativa para equipamentos baseados no espaço.

As lentes refratárias tradicionais usam curvatura para dobrar a luz, enquanto a inovação do telescópio surgiu com duas lentes sucessivas ampliando imagens. Além da refração e reflexão, a difração permite focar imagens, como nas placas de zona de Fresnel (FZPs), que distorcem cores ao otimizar apenas um comprimento de onda.

Menon e a equipe modelaram 20.000 anéis difratados em vidro, ampliando múltiplos comprimentos de onda com precisão extrema. Testaram uma lente de 100 mm, capturando imagens do Sol e da Lua, com anéis de apenas 2,4 m. A lente funcionou para quase todo o espectro visível e parte do infravermelho.

Agora, a equipe desenvolve lentes planas maiores para telescópios aéreos e espaciais, buscando alternativas mais leves e baratas aos refletores tradicionais. Se bem-sucedidas, essas lentes podem revolucionar a astronomia e a observação da Terra.