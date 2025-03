Mais da metade dos adultos estarão obesos ou com sobrepeso até 2050

Novo estudo publicado na revista científica The Lancet mostrou que mais da metade da população adulta mundial (3,8 bilhões) e um terço das crianças no mundo (746 milhões) estarão sob condição de obesidade ou sobrepeso até o ano de 2050.

Essa perspectiva, de acordo com a pesquisa, ocorrerá em meio à crescente falha em iniciativas dos governos para combate a obesidade em todo o mundo.

Nas últimas três décadas, apontou o estudo, adultos (com 25 anos ou mais) e crianças e adolescentes (com 5 a 24 anos) com sobrepeso e obesidade em todo o mundo aumentaram de 731 milhões e 198 milhões, respectivamente, em 1990, para 2,11 bilhões e 493 milhões em 2021.

O estudo prevê um aumento substancial (121%) na obesidade entre os jovens em todo o mundo, com o número total de crianças e adolescentes com obesidade previsto para atingir 360 milhões até 2050 (mais 186 milhões a partir de 2021).

Os aumentos substanciais na obesidade previstos entre 2022 e 2030 relatados pela pesquisa ressaltam a necessidade urgente de ação no mundo. "A epidemia global sem precedentes de sobrepeso e obesidade é uma tragédia profunda e uma falha social monumental", disse Emmanuela Gakidou, principal autora do estudo professora do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington, Estados Unidos.

A pesquisa publicada na Lancet utilizou o índice de massa corporal (IMC) para adultos. Para as pessoas com mais de 18 anos, sobrepeso foi definido como tendo um IMC de 25 kg/m2 a menos de 30 kg/m2 e obesidade foi definida como um IMC de 30 kg/m2 ou mais. Para indivíduos com menos de 18 anos, as definições foram baseadas nos critérios da Força-Tarefa Internacional de Obesidade.