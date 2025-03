Starship apresenta nova data para voo; lançamento foi adiado 8 vezes

O foguete é o protagonista do desejo do bilionário Elon Musk e da SpaceX de levar pessoas para Marte - (crédito: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A empresa SpaceX divulgou, nesta quarta-feira (5/3), a nova data de lançamento do foguete Starship. O maior veículo do mundo deveria ter decolado sem tripulantes na segunda-feira (3/4), mas o lançamento do oitavo voo de teste foi cancelado após ser detectado um problema na nave. A nova data para lançar o foguete é quinta-feira (6/3).

Com 123 metros de altura, cerca de 30 metros mais alto que a Estátua da Liberdade, o Starship foi projetado para voltar a aterrissar. O foguete é o protagonista do desejo do bilionário Elon Musk e da SpaceX de levar pessoas para Marte.

Starship's eighth flight test now targeting to launch as soon as Thursday, March 6 → https://t.co/alyJTRtOIP pic.twitter.com/3OORFZbSPT — SpaceX (@SpaceX) March 5, 2025

"O próximo voo voará na mesma trajetória suborbital das missões anteriores e terá como alvo objetivos não alcançados no teste anterior, incluindo a primeira implantação de carga útil da Starship e vários experimentos de reentrada voltados para retornar o estágio superior ao local de lançamento para captura. O voo também inclui o lançamento, retorno e captura do propulsor Super Heavy", informou a SpaceX.









A missão, que deve durar pouco mais de uma hora, inclui outra tentativa de aterrissar o estágio inferior da Starship usando os braços de amarração da torre de lançamento, um feito que a SpaceX conseguiu duas vezes.

