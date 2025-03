Descoberta sobre a formação da água desafia nossa compreensão do Universo

Uma equipe de astrofísicos da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, realizou simulações numéricas e acredita que a água possa ser mais antiga do que se pensava. De acordo com o estudo, publicado no periódico científico Nature Astronomy, o líquido pode ter surgido antes mesmo das primeiras galáxias.

De acordo com o paradigma científico, o hidrogênio foi o primeiro elemento a ser produzido no Universo, uma vez que arrefeceu o suficiente após o Bing Bang para que os elétrons se ligassem a um próton isolado. O oxigênio, o O do H20, só surgiria mais tarde, forjado em estrelas pelo menos 10 vezes maiores do que o nosso Sol, no fim da vida delas.

Leia também: Cientistas brasileiros estudam como fungo pode ser modelo de vida em Marte

No entanto, simulações dos cientistas mostram que o hidrogênio e o oxigênio poderiam ter se ligado muito mais cedo, apenas 100-200 milhões de anos após o Bing Bang.

A equipe analisou supernovas de colapso de núcleo, explosões violentas que ocorrem quando estrelas massivas, e supernovas de população III, explosões das primeiras estrelas que existiram no Universo. Assim, os pesquisadores descobriram que ambos os tipos de estrelas produziram nuvens densas de gás onde se formou água.

O carbono e o oxigênio, elementos essenciais à vida, não se formaram durante o Big Bang, mas surgiram mais tarde nas estrelas, por meio da fusão nuclear. As estrelas mais antigas eram maciças e de vida curta, queimando rapidamente hidrogênio, hélio e lítio e produzindo elementos mais pesados. Quando elas explodiram ao fim de seu ciclo de vida, espalharam carbono e oxigênio pelo Universo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os cientistas acreditam que o oxigênio lançado para o cosmos se combinou com o hidrogênio, o elemento mais abundante, ao longo de milhares de milhões de anos.

"Antes da explosão das primeiras estrelas, não havia água no Universo porque não havia oxigênio. Apenas núcleos muito simples sobreviveram ao Big Bang — hidrogênio, hélio, lítio e vestígios de bário e boro. O oxigênio, forjado nos corações destas supernovas, combinou-se com o hidrogênio para formar água, abrindo caminho para a criação dos elementos essenciais necessários à vida”, explicou Daniel Whalen, do Instituto de Cosmologia e Gravitação da Universidade de Portsmouth.

A principal descoberta, segundo o pesquisador, é que as supernovas primordiais criaram água no Universo antes mesmo da formação das primeiras galáxias. "Embora as massas totais de água fossem modestas, estavam altamente concentradas nas únicas estruturas capazes de formar estrelas e planetas. E isso sugere que os discos planetários ricos em água se poderiam formar na aurora cósmica, antes mesmo das primeiras galáxias", afirmou.

Embora a descoberta seja promissora, o assunto está longe de ser resolvido. Serão necessários novos estudos para comprovar se a água surgiu mesmo antes do que se pensava.