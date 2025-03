Arqueólogos podem ter descoberto objeto de ferro mais antigo da história

"A descoberta é de tão grande importância que levará mais algum tempo até que suas implicações sejam compreendidas", disse Dilip Kumar Chakrabarti, professor de arqueologia do sul da Ásia na Universidade de Cambridge à BBC.

A Turquia é uma das primeiras regiões conhecidas onde o ferro foi minerado, extraído e forjado em uma escala significativa por volta do século XIII a.C.

Se a descoberta em Tamil Nadu for reforçada em estudos mais abrangentes, "certamente estaria entre os primeiros registros do mundo", afirmou o professor Parth R Chauhan, do Indian Institute of Science Education and Research.

Segundo o especialista, é necessário ter cautela antes de tirar conclusões amplas, pois a tecnologia do ferro provavelmente surgiu "independentemente em várias regiões".

