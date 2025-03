Conheça os benefícios do pilates para a saúde mental

O estresse e a ansiedade têm se tornado um dos maiores desafios para a saúde mental dos brasileiros, impactando diretamente a qualidade de vida e a saúde física. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde (SUS), entre janeiro e outubro de 2024, foram registrados 671.305 atendimentos ambulatoriais relacionados à ansiedade, um aumento de 14,3% em comparação com o ano anterior. Fatores como a falta de dinheiro, o desemprego, a fome e o excesso de trabalho para complementar a renda são algumas das causas que levam a esse cenário alarmante.

Diante dessa realidade, a busca por alternativas para melhorar a saúde mental tem se intensificado, e uma das opções mais eficazes é a prática regular de exercícios físicos. Entre as modalidades mais recomendadas, o pilates se destaca por seu impacto positivo no bem-estar mental. O método não só promove o fortalecimento do corpo, mas também libera endorfina, um hormônio responsável pela sensação de prazer e bem-estar.

Importância da respiração no pilates

Um dos principais pilares do pilates é a respiração controlada e profunda, que desempenha um papel importante na redução do estresse e da ansiedade. Em momentos de angústia e nervosismo, a respiração tende a ficar ofegante e descontrolada, o que pode acelerar o ritmo cardíaco e agravar o quadro de ansiedade.

No pilates, a respiração ativa o sistema nervoso parassimpático, responsável por promover a sensação de relaxamento, diminuindo a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso ajuda não apenas a controlar os sintomas físicos do estresse, mas também a acalmar os pensamentos ansiosos.

Dicas para iniciar a prática de pilates

De acordo com Thainá Messias, fisioterapeuta e professora na Pure Pilates, uma excelente forma de começar a prática do pilates é iniciar de uma a três vezes por semana. “Os resultados positivos podem aparecer rapidamente e, com o tempo, a pessoa sentirá os benefícios tanto no corpo quanto na mente”, afirma.

Com tantos benefícios para a saúde física e mental, o pilates surge como uma solução eficaz para aqueles que buscam superar os desafios impostos pelo estresse e pela ansiedade no dia a dia. Além disso, a prática regular pode contribuir para uma vida mais equilibrada e saudável.

Os exercícios de respiração ajudam a reduzir a tensão (Imagem: stockfour | Shutterstock)

Exercícios de pilates para fazer em casa

Alguns exercícios simples e eficazes de pilates permitem a prática em casa, ajudando a reduzir a tensão e a fortalecer o corpo. A seguir, confira alguns exemplos:

1. Respiração diafragmática (ou abdominal)

Este exercício de respiração, muito utilizado nos studios de pilates, pode ser feito em casa, pois ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduzir a tensão.

Posição: sente-se ou deite-se confortavelmente em um lugar tranquilo;

sente-se ou deite-se confortavelmente em um lugar tranquilo; Colocação das mãos: paralelas ao lado do quadril;

paralelas ao lado do quadril; Inspiração e expiração: inspire profundamente pelo nariz, expirando lentamente pela boca, contraindo suavemente o abdômen. Sinta a mão sobre o abdômen descer. Continue esse padrão de respiração por 5 a 10 minutos, focando em relaxar a mente a cada expiração.

2. Roll down (deslizamento da coluna)

Este exercício envolve a flexão da coluna, ajudando a liberar a tensão e a aumentar a consciência corporal.

Posição inicial: fique em pé com os pés na largura dos quadris e os joelhos ligeiramente flexionados. Deixe os braços pendurados ao longo do corpo e relaxe os ombros;

fique em pé com os pés na largura dos quadris e os joelhos ligeiramente flexionados. Deixe os braços pendurados ao longo do corpo e relaxe os ombros; Inspiração: inspire profundamente pelo nariz, levantando os braços acima da cabeça, mantendo-os alinhados com os ombros;

inspire profundamente pelo nariz, levantando os braços acima da cabeça, mantendo-os alinhados com os ombros; Expiração: ao expirar pela boca, comece a inclinar a cabeça para frente, seguido dos ombros e da coluna , como se estivesse “deslizando” para baixo. Deixe que os braços caiam naturalmente em direção ao chão;

ao expirar pela boca, comece a inclinar a cabeça para frente, seguido dos ombros e da , como se estivesse “deslizando” para baixo. Deixe que os braços caiam naturalmente em direção ao chão; Movimento controlado: continue a rolar para baixo, vértebra por vértebra, até que suas mãos toquem o chão ou até onde for confortável. Permita que a cabeça e o pescoço relaxem;

continue a rolar para baixo, vértebra por vértebra, até que suas mãos toquem o chão ou até onde for confortável. Permita que a cabeça e o pescoço relaxem; Pausa: mantenha a posição por 30 segundos, respirando profundamente e sentindo a liberação da tensão nas costas e no pescoço;

mantenha a posição por 30 segundos, respirando profundamente e sentindo a liberação da tensão nas costas e no pescoço; Retorno: para voltar, comece a inspirar novamente, empurrando lentamente a coluna para cima, vértebra por vértebra, enquanto levanta os braços. Sinta a energia subindo pela coluna até retornar à posição inicial;

para voltar, comece a inspirar novamente, empurrando lentamente a coluna para cima, vértebra por vértebra, enquanto levanta os braços. Sinta a energia subindo pela coluna até retornar à posição inicial; Repetição: repita o exercício de 3 a 5 vezes, sempre focando na respiração e no relaxamento.

Por Gabriela Andrade