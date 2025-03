Cientistas descobrem 128 novas luas de Saturno

As luas recém-descobertas estão próximas do subgrupo das luas de Saturno Mundilfari, que têm rotas retrógradas à volta do planeta. Ou seja, viajam na direção oposta dele - (crédito: Andy Casely/Royal Museums Greenwich)

Pesquisadores do Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sinica, em Tawain, descobriram 128 novas luas de Saturno. Assim, o planeta chega ao total de 274 luas — mais do que o dobro do que Júpiter, o segundo planeta com mais luas do Sistema Solar (95).

"A essa altura, acredito que Júpiter nunca vai alcançar Saturno", comentou o líder da pesquisa na Academia Sinica, Edward Ashton.

Os cientistas iniciaram a pesquisa com base em uma observação realizada pelo Telescópio Canadá-França-Havaí entre 2019 e 2021. Em uma análise inicial, a equipe encontrou mais de 60 novas luas, além de outros objetos que poderiam ou não ser luas àquela altura.

"Com o conhecimento de que se tratava provavelmente de luas, e que provavelmente havia ainda mais à espera de serem descobertas, revisitamos os mesmos campos do céu durante três meses consecutivos em 2023", descreveu Ashton. Com observações aprofundadas, os pesquisadores confirmaram a existência das 128 novas luas.

Estranheza das luas de Saturno

Em parte, a pesquisa foi motivada pela estranheza das luas de Saturno que já eram conhecidas. O planeta é orbitado por um grande número de luas pequenas e um número muito menor de luas grandes, o que sugere que pode ter ocorrido uma grande colisão no sistema de Saturno, dividindo as grandes luas em luas menores.

A colisão deve ter ocorrido nos últimos 100 milhões de anos, de acordo com especialistas, o que é muito recente em termos astronômicos. Se tivesse ocorrido antes disso, as luas menores teriam colidido entre si e se desfeito em pedaços.

As luas recém-descobertas estão próximas do subgrupo das luas de Saturno Mundilfari, que têm rotas retrógradas à volta do planeta. Ou seja, viajam na direção oposta dele.

"Tal como as outras luas irregulares de Saturno, pensa-se que Mundilfari é um objeto que foi capturado pela gravidade de Saturno, em vez de ter sido acrescido do disco poeirento que rodeava o planeta recém-formado, como se pensa que aconteceu com as luas regulares", explica a Agência Espacial norte-americana, a Nasa.

As novas luas foram oficialmente reconhecidas pela União Astronômica Internacional. Além dessas, os pesquisadores acreditam que não serão descobertas mais luas em Saturno. "Com a tecnologia atual, não creio que possamos fazer muito mais do que já foi feito para as luas que orbitam Saturno, Urano e Netuno", completou Ashton.