Lua de sangue: acompanhe o eclipse lunar ao vivo

Na madrugada desta sexta-feira (14/3), todo o Brasil poderá observar o eclipse total da Lua. O fenômeno terá início às 3h26, durando até 04h31. A astrônoma Josina Nascimento explica que os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra.

Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

O Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, de 0h30 às 5h da manhã. O eclipse da Lua poderá ser visto a olho nu, ou seja, sem uso de instrumentos e não requer nenhum cuidado com os olhos, podendo-se olhar pelo tempo que desejar.

Acompanhe:

A Lua já estará bem alta no céu no início do eclipse penumbral e vai ficar do lado oeste durante todo o eclipse.

"Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total. Após o eclipse total há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a a Lua estará saindo da sombra da Terra”, frisa a astrônoma do Observatório Nacional.

Veja os horários previstos para cada fase do eclipse:

Início do eclipse penumbral: 0h57

Início do eclipse parcial: 2h10

Início do eclipse total: 3h26

Máximo do eclipse total: 3h59

Fim do eclipse total: 4h31

Fim do eclipse parcial: 5h48

Fim do eclipse penumbral: 7h

Por que a Lua fica avermelhada?

O aspecto avermelhado da Lua durante o eclipse total se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera.

De acordo com a astrônoma Josina, a luz branca do Sol penetra na atmosfera e as cores azul e violeta são dispersadas pelos gases atmosféricos. "Já as tonalidades mais próximas do vermelho conseguem atravessar com mais facilidade, conferindo à Lua essa coloração característica”, diz a especialista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular