Eclipse da lua sangue: Saiba quais os melhores lugares para acompanhar no DF

Na madrugada de sexta-feira (14/3), um fenômeno astronômico estará visível para os brasilienses, o eclipse lunar total, também conhecido como “Lua Vermelha” ou “Lua de Sangue”. O evento, que ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural, poderá ser observado em toda a América Latina.

De acordo com a National Aeronautics and Space Administration (NASA), o eclipse terá início à 0h57 da madrugada de sexta — horário de Brasília — com auge entre às 3h46 e 3h58, e término às 4h31. O Observatório Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), transmitirá o fenômeno ao vivo a partir da 0h30, no canal do Youtube, para que todos possam acompanhar. O evento virtual será conduzido pela astrônoma do Observatório Nacional, dra. Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP/ON).

O eclipse lunar passa por diferentes fases ao longo de seu curso. Ele começa com a fase penumbral, seguida pela fase parcial, depois atinge a fase total, que é a que dará o aspecto avermelhado para a Lua - essa fase durará 1 hora e 5 minutos — finalizando com uma nova fase penumbral. O fenômeno completo se estende desde o início da fase penumbral até seu término final.

Confira os horários do eclipse (no horário de Brasília):

•Início do Eclipse Penumbral: 0h57

•Início do Eclipse Parcial: 2h10

•Início do Eclipse Total: 3h26

•Máximo do Eclipse Total: 3h59

•Fim do Eclipse Total: 4h31

•Fim do Eclipse Parcial: 5h48

•Fim do Eclipse Penumbral: 7h00

“Esse eclipse será o último desse tipo até 2029. A lua adquire essa tonalidade vermelha devido à dispersão da luz solar pela atmosfera terrestre. Esse fenômeno não é perigoso para os observadores e pode ser apreciado a olho nu, mas é sempre importante escolher um local adequado para garantir a melhor experiência de visualização”, explicou a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, ao Correio.

Quais os melhores lugares no DF para observar?

Para os brasilienses, a recomendação é procurar locais com boa visibilidade para o leste, onde a Lua surgirá no céu. É bom evitar áreas urbanas com forte poluição luminosa, já que isso pode comprometer a observação do eclipse, especialmente nos momentos em que a lua estiver adquirindo sua cor avermelhada.

A física e mestranda em Astrofísica na Universidade de São Paulo (USP), Ana Apleiade, contou à reportagem os melhores pontos de observação no Distrito Federal. “Os melhores locais para observar o eclipse lunar em Brasília são o Parque Nacional de Brasília, a Ermida Dom Bosco, o Jardim Botânico e o Observatório Astronômico de Brasília. Nesses locais, o horizonte fica desobstruído e há menor interferência de luz artificial, o que contribui para uma visão mais nítida e clara do evento”.

Ana também explicou a importância de fugir das luzes urbanas para aproveitar ao máximo o espetáculo celeste. “Embora o eclipse lunar seja visível a olho nu, as luzes artificiais das cidades podem dificultar a visualização, especialmente durante a fase total do eclipse, quando a Lua exibe sua coloração vermelha. Vamos aproveitar esse eclipse”.

Como funciona o Eclipse lunar total?

O fenômeno ocorre durante um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, quando a Terra bloqueia a luz solar que normalmente iluminaria a Lua. Esse bloqueio projeta uma sombra na Lua, fazendo com que ela ganhe a cor vermelha, conhecida como “Lua de Sangue”. O efeito ocorre devido à dispersão da luz do Sol pela atmosfera da Terra, que filtra a luz azul e deixa passar a luz vermelha.

“A luz solar se refrata na atmosfera terrestre e atinge a Lua, conferindo a ela a tonalidade vermelha. A cor pode variar um pouco dependendo da quantidade de poeira ou poluição na atmosfera, o que torna cada eclipse único”, explicou Ana.

Enquanto o eclipse lunar é visível de qualquer lugar onde a Lua esteja visível, o eclipse solar só pode ser observado em uma faixa geográfica muito específica. Outro ponto interessante é que o eclipse lunar dura muito mais tempo, podendo ser observado durante várias horas, ao contrário do eclipse solar, que é um evento rápido e exige cuidados de proteção para observação.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes.

